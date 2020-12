Calcio, Amazon sbarca in Champions ed è rivoluzione per il calcio

Nel pomeriggio di oggi Amazon ha annunciato l’acquisizione dei diritti televisivi per trasmettere in esclusiva in Italia le dirette delle 16 migliori partite del mercoledì sera della Champions League e quelle della Supercoppa per le prossime tre stagioni. Attraverso una nota, si evince anche che le partite trasmesse vedranno sempre una squadra italiana presente nei gironi e, in caso di qualificazioni, anche le gare fino alle semifinali. “Sappiamo che i tifosi italiani sono tra i fans più appassionati d’Europa e vogliamo offrire loro un’esperienza fantastica che sia in grado di portarli il più vicino all’azione”. L’annuncio di Amazon al momento non riguarda la serie A ma presto potrebbe esserci un coinvolgimento anche per i campionati.