Calcio, a rischio Juve Stabia-Casertana: la partita potrebbe essere rimandata causa Covid

Sono risultati positivi al Covid due dei tre giocatori della Casertana sottoposti ieri a tampone dalla Asl prima della gara interna con la Viterbese, terminata 0-3 e valida per il campionato di Lega Pro; i due calciatori, che accusavano alcuni decimi di febbre, sono poi scesi in campo in una gara che la Casertana, causa quindici positivi emersi nei giorni precedenti al match, aveva chiesto di poter rinviare incassando il no della Lega. Alla fine la squadr campana è scesa in campo con nove uomini, tra cui appunto i due calciatori gravati da qualche linea di febbre, più un terzo che non stava bene ma che è risultato negativo al tampone. Mercoledì 23 dicembre la Casertana dovrà affrontare la Juve Stabia in un derby tutto campano ma, a questo punto, la partita potrebbe essere seriamente compromessa.