Buon Natale a tutti, ma soprattutto a medici e infermieri

Oggi è la vigilia di Natale, uno dei giorni più attesi dell’anno per riunirsi con amici e parenti in attesa della mezzanotte. Il Natale 2020 sarà diverso, con lo stesso spirito di ogni anno, ma pur sempre diverso.

Non ci saranno amici o parenti da abbracciare, né scambi di regali, ma il nostro pensiero va a coloro che che festeggiavano Natale e Capodanno lontano dai propri affetti anche ai tempi in cui il distanziamento sociale e le regole anti assembramento non erano all’ordine del giorno. Mentre noi brindavamo, loro erano tra corsie, reparti, malati, persone che chiedevano aiuto, per le quali c’era sempre qualcuno a rispondere, nonostante le difficoltà e le falle del sistema sanitario italiano.

Il nostro messaggio di speranza per il Natale, dunque, è per medici, infermieri, personale sanitario, forze dell’ordine, con l’augurio che Santa Claus possa regalarvi il risveglio da questo incubo che vivete al nostro posto in prima persona, e per questo non smetteremo mai di ringraziarvi.