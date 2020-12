BUON COMPLEANNO NORMAN – X EDIZIONE

Arrivati alla X edizione non si poteva proprio cancellare ”Buon compleanno Norman”, l’evento che ricorda lo scrittore inglese Norman Douglas. Douglas, tra l’altro, è l’autore di ”La terra delle Sirene”, pubblicazione quanto mai cara a quanti amano la Penisola Sorrentina e l’isola di Capri. Proprio per ricordare il centenario della prima edizione, dieci anni fa, gli organizzatori promossero questo particolarissimo evento che prevede escursioni naturalistiche nei luoghi descritti nel libro, pubblicazioni di testi dell’autore poco conosciuti e perfino banchetti a base di piatti afrodisiaci. In poche parole si vogliono ricordare la molteplicità degli interessi, la sconfinata curiosità, l’eleganza dello stile e la cultura che affiorano in tutti i suoi scritti.

Quest’anno a causa della pandemia sarebbe stato impossibile elaborare un programma come quello delle scorse edizioni, pertanto si è ricorsi alla tecnologia che consente di riunire in un ”Simposio virtuale” alcuni suoi appassionati lettori. Gli stessi si faranno carico, a mezzo della piattaforma ZOOM, di tracciarne la figura, con lo scopo di renderne viva la presenza e invogliare altri alla conoscenza di un autore che ha contribuito in modo determinante alla fama di questo territorio.

L’appuntamento è per martedì 8 dicembre, 152° genetliaco di Douglas, dalle ore 9.30 alle 11.30. Sono previsti gli interventi delle associazioni promotrici: Archeoclub di Massa Lubrense, Centro Bartolommeo Capasso, Centro studi Marion Crawford e Le terre alte di Sorrento; inoltre ci saranno collegamenti con alcuni luoghi particolarmente cari a Douglas: Sant’Agata, dove amava risiedere, Capri, dove è sepolto e Monte San Costanzo, dove la sua estasiata ammirazione divenne un titolo ”This is Siren land”.

Lo scrittore era un incallito viaggiatore e un autentico ”cittadino del mondo”: in quest’ottica non mancheranno collegamenti e contributi dalla Francia e dalla Germania. E per non far mancare una nota goliardica si elaborerà, in diretta, una delle ricette afrodisiache contenute in “Venere in cucina”, sua ultima ironica e dissacrante pubblicazione.

Si potrebbe intuire una certa eterogenia fra i temi trattati e i relatori eppure c’è una costante che li accomuna: sono tutti convinti che Siren land sia uno dei luoghi più belli al mondo e che in pochi l’abbiano apprezzata e descritta come ha fatto Norman Douglas.

Pertanto per il 2020 “Buon Compleanno Norman” si celebrerà con un’edizione davvero speciale attraverso la piattaforma Zoom a cui dall’Italia e dall’estero parteciperanno esperti e studiosi del famoso scrittore che creò il mito della “Terra delle Sirene.”

Il Covid quindi non impedirà di parlare di cultura e soprattutto di ricordare, anche quest’anno, la figura dell’Autore de “La terra delle Sirene”, sebbene online e in una modalità del tutto inedita.

Si indicano di seguito le modalità per partecipare all’evento: