Bugliano, il comune che non esiste disattiva le reti 4G e 5G perché ostacolano il vaccino: ma è una bufala

Leggendo post come quello del Comune di Bugliano che avrebbe deciso di disattivare reti 4G e 5G per il vaccino Pfizer, in tanti si sono indignati ed hanno provato a far ragionare i propri contatti, affinché ci fossero le opportune riflessioni sul vaccino Covid. A loro dire realizzato e distribuito troppo in fretta da Pfizer per essere sicuro. Dunque, la disattivazione delle reti confermerebbe parte dei loro sospetti.

Tali personaggi, ignorano però che il Comune di Bugliano sia inventato e che post del genere siano stati creati proprio per prendere in giro chi sente odore di complotto ovunque. La questione delle reti 4G e 5G, associate al vaccino Covid di Pfizer, rappresenta uno di quei temi su cui si dibatte da tempo.

A smascherare la bufala è “Bufale.net”, un servizio contro le fake news.

Questa la foto che impazza sui social e su WhatsApp, ma molti non hanno capito che si tratta di UNA BUFALA.