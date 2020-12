Bollettino Covid costiera amalfitana il 3/12/2020. Agerola ben 120 contagiati, Tramonti 34, Amalfi 33. Bene Minori, Positano, Conca

Costiera amalfitana. Riportiamo il bollettino odierno dei nuovi casi di Covid-19 registrati nei vari comuni costieri. I dati di oggi, aggiornati alle ore 19,30 poi alle 22 e quindi alle 24 ogni giorno.

Nel dettaglio, andando in ordine di gravità per numero di contagi. Particolarmente grave la situazione di Agerola, ancora tanti casi a Tramonti ed Amalfi, Furore per i pochi abitanti che ha ben 10 casi, mentre si sono ridimensionati i casi di Cetara, Maiori e Positano, quest’ultimo fra i grandi comuni della Divina è quello che ora ha il minor numero di contagiati, Minori contenuti i casi e Conca dei Marini è arrivata a 0 contagi , fra poco forse ci arriverà anche Atrani, ultimo centro che ha avuto il Covid.. Preoccupazione per il caso del direttore del centro di smiltamento della Posta a Maiori, per cui verrà fatto uno screening, mentre pochi hanno risposto ai tamponi per il coronavirus Covid-19 per la scuola, che è ancora chiusa in alcuni comuni. Sembra meno grave la pressione sull’USCA di Maiori, dopo l’arrivo dell’unità militare, che ha consentito all’USCA dell’Asl Campania di Salerno a far visite domiciliari.

Nessun nuovo caso di positività Agerola altri 6 contagiati e 8 guariti totale 124 (totale 120) , Vietri sul Mare 3 contagiati e 6 guariti (totale 73), Tramonti (totale 34), Amalfi altri 2 casi e un guarito, su un totale di 54 (totale 33), a Cetara 1 caso oggi (totale 29), Maiori altri 3 guariti (totale 22), Scala (totale 15),Praiano (totale 14), Positano un nuovo caso (totale 11)Furore (totale 10), Ravello (totale 6) , a Minori (totale 3),ad Atrani (totale 2) a Conca dei Marini tutti quariti gli 8 contagiati (0 casi).