Bollettino Covid costiera amalfitana: 9 nuovi casi, 56 gli attualmente positivi

Costiera amalfitana. Riportiamo il bollettino odierno dei nuovi casi di Covid-19 registrati nei vari comuni costieri. I dati di oggi, aggiornati alle ore 22.00, registrano 9 nuovi casi. Il totale delle persone attualmente positive al Coronavirus in costiera amalfitana è pari a 56.

Ecco tutti i dati comune per comune in ordine di gravità in base al totale dei contagi: Vietri sul Mare 0 nuovi casi (totale 11), Agerola 1 nuovo caso (totale 10), Furore 2 nuovi casi (totale 10), Scala 0 nuovi casi (totale 7), Amalfi 2 nuovi casi (totale 5), Tramonti 0 nuovi casi (totale 4), Conca dei Marini 4 nuovi casi (totale 4), Cetara 0 nuovi casi (totale 3), Maiori 0 nuovi casi (totale 2), Ravello 0 nuovi casi (totale 0), Positano 0 nuovi casi (totale 0), Praiano 0 nuovi casi (totale 0), Minori 0 nuovi casi (totale 0), Atrani 0 nuovi casi (totale 0).