Blitz di Capodanno dei carabinieri . Feste private fra Amalfi e Maiori, 19 segnalati. Da qui escalation di contagiati in Costiera amalfitana, come anticipato da Positanonews, in particolare a Maiori, dove si finisce nel peggiore dei modi il 2020 .

Nell’ultima giornata dell’anno, i Carabinieri della Compagnia di Amalfi, diretti dal Capitano Umberto D’Angelantonio, unitamente alle Polizie Locali di Amalfi e Maiori, nell’ambito dei rispettivi comuni, sanzionavano complessivamente 19 persone che avevano preso parte a due distinte feste private, a seguito delle quali venivano accertati numerosi casi di positività al covid-19.

I due eventi, avvenuti nei giorni precedenti il Natale, hanno coinvolto numerose persone, le quali, incuranti delle limitazioni imposte e delle raccomandazioni contenute nel DPCM del 03 dicembre 2020, si sono riunite in momenti di festa in abitazioni di private.

Purtroppo poi ci sono stati i primi casi positivi che hanno consentito alle forze dell’ordine di risalire ai partecipanti dei due eventi. Per loro sono scattate le sanzioni amministrative previste dall’ordinamento vigente.

Raccomandiamo a tutti i cittadini della Costiera Amalfitana di rispettare le norme anti-Covid previste dalla legge come il divieto di uscire di casa se non per comprovati motivi lavorativi o di salute, di non organizzare feste o eventi che coinvolgano persone non conviventi, non solo per non contravvenire alla legge ma anche per tutelare la salute di tutti.