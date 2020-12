Blackout elettrico in Costiera Amalfitana: arrivano i generatori di emergenza in diversi comuni. Il forte mal tempo di ieri, tra fitta pioggia e raffiche di vento, ha provocato il blackout delle linee elettriche. Questa situazione ha lasciato i cittadini della Costiera Amalfitana privi di elettricità per un periodo di tempo non troppo breve.

Per questo motivo, l’Enel ha deciso di installare a partire da questa mattine alcune cabine di emergenza. Questi generatori verranno installati in quasi tutti i Comuni della Costa d’Amalfi, fatta eccezione per Praiano e Positano, che non hanno riscontrato troppi problemi. Qui, infatti, già in passato c’era stato un potenziamento da parte dell’Enel.