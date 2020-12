Battipaglia: volano i palloncini per l’addio al 12enne Joseph

Battipaglia saluta Joseph e la sindaca Francese dall’altare dice: tragedia inaccettabile. Ieri si sono celebrati i funerali del 12enne nella chiesa Santa Maria della Speranza. Per rispettare le norme anti Covid molte persone ieri non sono entrate in chiesa per seguire il rito funebre, hanno atteso all’esterno il feretro.

Al termine delle esequie il cielo di Battipaglia è stato colorato da palloncini bianchi e azzurri realizzati dagli amici del giovane.

Rinnoviamo il cordoglio nei confronti dei familiari del piccolo, strappato via ingiustamente da una vita che tanto amava.