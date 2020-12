Balena a New York di fronte statua della libertà. La foto gira negli USA Stati Uniti d’America tante le foto e filmati per immortalare la balena avvistata nel fiume Hudson a New York, proprio davanti alla Statua della Libertà. Sempre più spesso, il lockdown ha fatto avvicinare a coste e città animali che solitamente si tenevano ben distanti dai centri abitanti. Una immagine davvero spettacolare che dostrae dal Covid