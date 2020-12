Bake Off Italia 2020, vince Sara Moalli. Monia De Carolis arriva seconda

La finale di ‘Bake off Italia’ ha incoronato Sara Moalli come vincitrice del cooking show tutto dedicato alla pasticceria. L’ascolana Monia De Carolis, arrivata alla finale a tre insieme alla stessa Sara e a Philippe Chini, ha visto sfumare il trionfo proprio all’ultimo respiro. “Ho raggiunto già un grande traguardo, ma adesso che sono qua me la gioco” è stata la frase di apertura di Monia, prima dell’inizio della sfida a colpi di zucchero. Che si è aperta con la prova creativa, che ha impegnato i tre pasticcieri amatoriali nella preparazione di quattro tipi di monoporzione: 25 di ogni tipologia per un totale di cento.

Poi la temuta prova tecnica, che ha visto Monia, Sara e Philippe cimentarsi con la torta ricotta e pere di un big della pasticceria italiana come Sal De Riso, ospite d’eccezione per la finale. Proprio Monia è stata giudicata la migliore di questa prova, guadagnando così il pass per la finalissima: infatti a questo punto da tre concorrenti si è passati a due, con Philippe che ha dovuto abbandonare il tendone, lasciando Monia e Sara a giocarsi il titolo con la sfida finale, dove ognuno ha proposto il suo cavallo di battaglia. I giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio, Damiano Carrara e Csaba dalla Zorza alla fine hanno scelto Sara.