Babbo Natale denunciato a Castellammare: fermato senza mascherina, aggredisce i vigili. Stava facendo volantinaggio tra la folla in centro vestito da Babbo Natale, ma senza mascherina. Così, gli agenti della polizia municipale di Castellammare di Stabia l’hanno fermato per identificarlo e multarlo. A quel punto, così come riportato da “il Mattino”, il 30enne stabiese ha aggredito i vigili che l’hanno bloccato, multato per violazione delle norme anticovid e denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è avvenuto nella centralissima piazza Principe Umberto, tra una folla di curiosi impegnati nel passeggio per lo shopping natalizio.