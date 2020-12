Az, Slot: ”Napoli? Se perderemo saremo fuori dalla Europa League”

Slot: è bello poter dire che abbiamo una possibilità di continuare la competizione nonostante un girone con un top club come il Napoli

Slot, allenatore della squadra olandese Az Alkmaar, in conferenza stampa ed alla vigilia della sfida di Europa League contro il Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“All’andata, a Napoli abbiamo vinto per 1-0 giocando molto bene. E’ bello poter dire che abbiamo una possibilità di continuare la competizione nonostante un girone con un top club come il Napoli e la quadra leader in Spagna. Sono tre compagini tutte molto vicine tra loro in questo momento”.

Si possono fare tutti i tipi di calcoli, ma sono convinto che se perderemo saremo fuori dalla competizione continentale. Possesso palla? Si può avere anche il controllo della gara senza avere la palla. Contro la Real Sociedad non avevamo il continuo possesso palla mentre a Napoli avevamo comunque il controllo perché non abbiamo regalato grandi occasioni. Il Napoli è forte, dovremo giocare ancora sopra al nostro livello“. Conclude Slot.

AZ-Napoli sarà visibile in diretta tv su Sky, dove si può seguire tutta l’Europa League. La gara del quinto turno sarà visibile in tv sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Match anche in chiaro, su TV8. Per quanto riguarda lo streaming si potrà usufruire come sempre dell’app di Sky Go, utile per visionare la gara anche su dispositivi mobili quali computer portatili, tablet e smartphone. Ancora, si potrà utilizzare l’abbonamento a Now Tv con collegamento ad una Smart TV di ultima generazione.