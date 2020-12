Az-Napoli, Gattuso: ”Potevamo chiuderla, non siamo stati bravi. Su Osimhen…”

Gattuso: Osimhen? Ha caratteristiche diverse dagli altri, spero recuperi presto. Lo so che non c’e’. Allegri mi diceva che si scende in campo in 11, e’ un grande allenatore

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo il pari con l’AZ Alkmaar. Per la squadra azzura ha realizzato il goal, del momentaneo vantaggio, Mertens al 6′ e Martins Indi ha pareggiato, per l’AZ, al 9′ del secondo tempo. Ospina ha salvato il risultato al 15′ st, parando un rigore a Koopmeiners. Queste le parole del tecnico azzurro:

“Potevamo chiuderla, non siamo stati bravi. Non abbiamo fatto una grandissima prestazione, abbiamo commesso errori e alla fine ci è andata bene.

Abbiamo dato troppo campo a loro, sull’1-0 non siamo stati bravi a gestire. Se si va ad analizzare bene ci sarebbe stata anche la sconfitta oggi, ma non è facile venire a giocare qui, lo sappiamo.

Potevamo leggere meglio delle situazioni. Ultimamente chi entra dalla panchina ci sta dando tanto, oggi invece hanno dato poco. Ce la giocheremo tra una settimana con la Real Sociedad.

Ma c’è rammarico perché con un po’ d’attenzione potevamo portarla a casa, anche se poi ci stava anche la sconfitta.

Il prolungamento del contratto? Giuntoli non ha detto che siamo vicini. Per me i contratti non sono la priorità.

Per me la priorità e’ il lavoro, c’e’ chi se ne sta occupando. Posso lavorare anche col contratto di 4-5 mesi. So che a volte esagero coi miei giocatori, sono pesante. Ho provato a fare questo lavoro diversamente, ma non ci sono riuscito.

Vedremo se firmerò tra 10 giorni, tra un mese o due. Osimhen? Lo so che non c’e’. Allegri mi diceva che si scende in campo in 11, e’ un grande allenatore. Petagna e’ entrato ed ha fatto bene in campo.

Osimhen ha caratteristiche diverse dagli altri, spero recuperi presto. Non so se ce la possiamo giocare fino all’ultima giornata per lo Scudetto. Poi tireremo le somme alla fine.

Pioli ci ha messo con Inter e Juve davanti al Milan come forza d’organico? Se lo dicono loro, va bene così. Io so di avere una squadra forte, ma non so se potremo giocarcela fino all’ultima giornata per lo Scudetto. L’obiettivo è dare continuità, poi alla fine tireremo le somme”. Conclude Gattuso.