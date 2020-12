AZ Alkmaar-Napoli, le formazioni ufficiali

Il Napoli torna in campo dopo il poker rifilato alla Roma. Per dare nuove conferme e blindare il primo posto nel girone, oltre che la qualificazione: con un successo, infatti, gli azzurri sarebbero certi del passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League. E poi, vendicherebbero l’andata: di fronte c’è infatti l’AZ Alkmaar, che nella prima gara del girone ha espugnato il San Paolo. Calcio d’inizio alle 21.

Arne Slot rinuncia a Boadu, con Gudmonson titolare. De Wit arretrato in cabina di regia, in panchina l’ex Sassuolo Letschert.

Gennaro Gattuso cambia quattro undicesimi rispetto alla vittoria sulla Roma, ma mantiene il 4-3-3 di base. Solo panchina per Petagna, in attacco giocheranno Politano, Mertens e Insigne. Torna Ghoulam a sinistra, in cabina di regia si rivede Bakayoko.

Ecco le formazioni ufficiali di AZ Alkmaar-Napoli.

AZ Alkmaar (4-3-3): Bizot, Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Gudmonson, Aboukhlal. Allenatore: Slot.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.