Autisti pagati 4 mila euro al mese. de Luca si difende, tutto in regola

4 mila euro al mese per gli autisti La Procura della Corte dei Conti ha citato in giudizio il governatore De Luca anche per i compensi percepiti alla Regione dagli ex vigili urbani di Salerno: 4 mila euro al mese – come titola il quotidiano “Il Mattino” – per ogni autista di fiducia. Vengono contestate anche le mancate “relazioni” sul lavoro di “segretari particolari” del presidente della Campania Vincenzo De Luca: non hanno mai fatto rapporto sugli adempimenti portati a termine nel corso della giornata lavorativa. Da Napoli De Luca si difende e le parti parlano di 12 ore di lavoro al giorno. Ma ci dovrebbero essere dei limiti