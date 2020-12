Auguri di Natale via WhatsApp: non sai cosa scrivere? Ecco qualche spunto

Si sta per concludere un anno decisamente particolare. Tra Covid, distanziamento sociale, mascherine, tutto ci ha allontanato dal calore di un abbraccio e da quelle abitudini a cui eravamo tutti legati. Ma con l’arrivo del Natale, una cosa sicuramente non mancherà: il messaggio di auguri. O meglio, i messaggi di auguri destinati ad amici, famigliari e colleghi. Messaggi diversi, nello stile e nella sostanza.

Vi diamo qualche spunto per qualche frase d’auguri, che potete mandare agli amici, ai parenti, ai colleghi e anche al vostro capo.

Ogni tuo sorriso accende in cielo una nuova stella. Continua a brillare per sempre, i tuoi sogni sono a portata di mano, realizzali! Tanti auguri di Buon Natale!

Auguri… che la serenità e la gioia possano far da contorno alle festività, donandoti la Pace che meriti! Auguri di Natale

Tantissimi auguri! Che il Natale possa portare nella vostra casa armonia, pace e serenità!

Con la speranza di vivere serenamente ogni momento di questa splendida festa che riaccende il desiderio di condividere e donare auguro buon Natale a Lei e famiglia.

Auguri di Buon Natale, che la festa abbia inizio e che la gioia sia sempre nei vostri cuori!

Lasciate che la magia del Natale pervada le vostre anime, accendendo l’amore nei vostri cuori. Buon Natale!

Auguro a te e famiglia una felice festa di Natale.

Ti accorgi che stai invecchiando quando Babbo Natale non ti sembra più così tanto vecchio… Buon Natale!

Auguri sinceri, che la festa abbia inizio… Che il Natale sia un periodo meraviglioso! Auguri di Buon Natale!

Le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero, ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. Buon Natale!

Auguri di Natale sinceri e di uno splendido Anno Nuovo! Tanti Auguri

Il più autentico significato del Natale è che tutti noi non siamo mai soli (Taylor Caldwell)

Possa lo scintillio e la gioia del Natale riempire il tuo cuore. Ti auguro delle feste ricche di amore e felicità!

Buon Natale dal profondo del mio cuore ti auguro un Felice e Buon Natale! Auguriiiiiiiiii

Ti abbraccio e ti auguro di trovare sotto l’albero tanta gioia, felicità e amore. Che sia un Natale unico ed indimenticabile. Auguri di buon Natale!

Il Natale sia un momento di pace per tutti… Tanti auguri!

Regalami un sorriso… e sarà un Natale speciale! Tanti auguri!

Natale è la dolce stagione nel quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità e la straordinaria fiamma di carità nel nostro cuore (Washington Irving)

Ti auguro di provare emozioni vere e tanta gioia nel cuore, perché questo è il Natale! Tanti Auguri!

Un Natale di gioia ti attende per festeggiare un meraviglioso Natale, tra mille dolcezze. Auguri di Buon Natale!

Non ho la barba e il vestito rosso, ma un dono te lo mando lo stesso. Buon Natale!

Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l’anno (Charles Dickens)

Buon Natale, chiudi gli occhi e sogna, in un secondo ogni desideriosi può avverare! Auguri di un Super Natale!

Auguri di Natale, tutto l’universo brama affinché tu possa realizzare ogni tuo sogno! Buon Natale

Vi auguro buon Natale a tutti e vi auguro il meglio, vi auguro di studiare, lavorare, sognare, giocare, avere un maestro! Vi auguro tutto.

Per questo Natale spero che tu possa trovare tanti sorrisi nei pacchi che ora scintillano sotto l’albero. Auguro a te e la tua famiglia una giornata splendida e delle feste meravigliose.

Buon Natale, tanti auguri! E’ il momento migliore per avverare ogni tuo sogno. Sii gioioso, positivo e felice. Ti auguro solo il meglio!

Il Natale è la festa che più di ogni altra ci fa pensare alla famiglia. Per questo ti sento particolarmente vicino e desidero augurarti di trascorrere questi giorni di festa in serenità assieme ai tuoi cari. Buon Natale!

Auguri di Natale e che la Pace, la gioia e l’armonia siano lo sfondo della tua vita. Tanti auguri di Buon Natale.

Le 3 fasi della vita di un uomo: credere in Babbo Natale; non credere a Babbo Natale; camuffarsi da Babbo Natale. Congratulazioni per essere finalmente arrivato al 3° livello! Buon Natale!

Ti giunga il mio miglior abbraccio… ti auguro un Natale divertente e sorprendente, di quelli impossibili da dimenticare. Tanti auguri di Natale.

Con te al mio fianco sarà il più bel Natale di sempre! Tanti affettuosissimi auguri!

L’atmosfera del Natale è ancora più magica se ne puoi condividere la profondità con le persone che ami. Tanti auguri!