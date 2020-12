Auguri a Federica Savastano per la sua laurea in biotecnologie per la salute alla Federico II

E’ di Torre del Greco ma vive a stretto contatto con la costa d’Amalfi, anche per i suoi legami di sangue. Federica Savastano lo scorso lunedi 21 dicembre ha conseguito la laurea in biotecnologie per la salute, curriculum medico.

La giovane studentessa nonostante le complicazioni dovute all’epidemia da Corona virus ha completato il suo ciclo di studi presso l’università degli studi di Napoli Federico II. Ha potuto discutere la sua tesi in presenza e assistita dai suoi genitori Andrea Savastano e Mena Suarato e dal fratello Davide e purtroppo solo a distanza dagli altri fratelli e nipotini Ferdinando, Sergio, Carolina, Andrea, Luca, Simone e il piccolo Andrea di soli pochi mesi ma anche dai suoi numerosi zii e cugini.

I professori hanno premiato il lavoro della brillantissima studentessa con 110 , il punteggio massimo. A Federica Savastano l’augurio è di realizzare i suoi sogni e di ricevere le migliori soddisfazioni.