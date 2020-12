Atrani, un Babbo Natale a regalare gioia per strade e vicoli!

Un Babbo Natale per le strade e i vicoli di Atrani ha portato un po’ di gioia e un regalo ai bimbi del paese!

Durante la mattinata di ieri un gruppo di giovani ragazzi di Atrani, insieme ad un Babbo Natale, ha distribuito dei panettoni per i bambini, a nome dell’Amministrazione Comunale, e un decoro per un albero di Natale, realizzata completamente a mano dal gruppo di giovani volontari! Felicissimi i bambini che hanno assaporato in anticipo un po’ della magia del Natale!