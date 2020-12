Atrani, rateizzazione per il rientro dei canoni relativi ai contratti di locazione di proprietà comunale. Sull’albo pretorio comunale sono pubblicate le condizioni e limiti di rateizzazione per il rientro dei canoni relativi ai contratti di locazione attiva dei cespiti ad uso abitativo e non abitativo di proprietà comunale. Una regolamentazione necessaria questa dell’amministrazione De Rosa. Nella cittadina della Costiera amalfitana si cerca di lavorare per regolarizzare i pregressi .