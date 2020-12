Atrani, nel santuario Santa Maria del Bando anche quest’anno lo storico presepe

Ad Atrani continua a splendere la magia del Natale. Anche quest’anno nel santuario di Santa Maria del Bando è stato posizionato lo storico presepe.

In un momento particolare come quello che stiamo vivendo dobbiamo continuare a mantenerci forti nella fede. Il Natale è l’occasione giusta per non dimenticare che Gesù continua a nascere nei nostri cuori per darci la speranza che possiamo farcela, possiamo superare le difficoltà che si presentano sempre, in forma diversa. E allora anche preparare una Grotta che ci ricorda la nascita del Bambinello può servire a farci sentire più uniti, più emozionati, nonostante la tristezza per i tanti eventi negativi.

La piccola Grotta, anche se costruita in formato ridotto, quest’anno non vedrà la solita folla di fedeli, ma la sua luce continuerà a rifulgere e a guidare lo sguardo di quanti si volgeranno verso l’alto a dire una preghiera.