Assemblea on-line dell’Associazione “Uniti per Erchie”, insieme preserviamo la bellezza.

La prima assemblea dei soci dell’associazione “Uniti per Erchie” si è svolta sabato 19 dicembre “on the cloud”. Infatti, a causa del corona-virus ma anche perché molti soci dell’Associazione non risiedono a Erchie, gli iscritti si sono riuniti sul web in teleconferenza usando la piattaforma tecnologia Google Meet. Nonostante fossero presenti contemporaneamente sullo schermo oltre 30 iscritti, il valente segretario pro-tempore Fabrizio Giordano ha gestito l’ordine del giorno in maniera precisa e puntuale. Il punto più importante dell’ordine del giorno è stato l’elezione del Consiglio Direttivo.

Luigi De Iuliis è stato eletto Presidente dell’Associazione, Pier Angelo Consoli e Pietro De Bonis sono stati eletti consiglieri in rappresentanza degli imprenditori, mentre Gianpietro Pinto e Fabrizio Giordano sono stati eletti in rappresentanza dei soci ordinari.

Il Consiglio Direttivo, così composto, si metterà al lavoro per attuare gli obiettivi dell’Associazione che si articolano, come definito dallo Statuto dell’Associazione, intorno a tre caposaldi: (1) Preservare e, ove possibile, accrescere la bellezza paesaggistica di Erchie; (2) Promuovere il miglioramento della qualità della vita degli abitanti; (3) Affinare e ottimizzare la qualità dell’offerta turistica di Borgo sviluppando occupazione e benessere nel rispetto dell’ambiente, della sicurezza, dell’igiene e del paesaggio.

Un sentito in bocca al lupo alla neonata Associazione.

Links dell’Associazione:

https://www.facebook.com/groups/2690096441250640

https://www.unitipererchie.com/