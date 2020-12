ASL Salerno1 Corso di Accompagnamento alla Nascita e Allattamento al Seno

Sono aperte le iscrizioni online dell’ASL Salerno, rivolto alle donne in gravidanza e ai loro partner.

Il corso si terrà interamente in modalità telematica, in sostituzione dei consueti incontri in presenza, e vedrà la partecipazione di ostetriche, ginecologi, pediatri e psicologi.

Ogni gravidanza è una nuova avventura, ogni bimbo è diverso dall’altro, ogni mamma ha un vissuto, che nel caso di una seconda-terza gravidanza, è ricco di esperienza ma anche di nuovi dubbi. Ecco allora un’opportunità per prendersi un po’ di tempo per se stesse e per questa nuova pancia. Un corso dove confrontarsi con le ostetriche e la psicologa su tutte quelle incertezze che assalgono la nostra mente e il nostro cuore.

Molte sono le domande, i dubbi e i miti attorno al tema dell’allattamento.

L’allattamento al seno rappresenta il miglior metodo alimentare per garantire una sana crescita e sviluppo dei neonati grazie alla sua influenza biologica ed emotiva, unica sulla salute sia delle madri che dei bambini.

Il latte materno contiene tutte le sostanze necessarie per la crescita nei primi sei mesi di vita: durante questo periodo non serve altro, neanche l’acqua!

Il colostro, un concentrato di protezione per il bambino

La secrezione della mammella inizia normalmente dopo il parto. Il latte dei primi cinque giorni viene chiamato colostro.

Il colostro presenta caratteristiche diverse dal latte maturo: è infatti un concentrato di fattori protettivi (anticorpi) e risponde pienamente alle esigenze nutritive del neonato.

Solitamente, dopo i primi giorni, il seno si ingrossa e può diventare teso: è in arrivo la montata lattea, un momento in cui aumenta la produzione del latte e cambiano le sue caratteristiche.

Allattare fa bene al bambino

L’allattamento materno è particolarmente adatto per soddisfare i bisogni alimentari ed emotivi del bambino.

Il latte materno è l’alimento ideale e inimitabile per la sua facile tollerabilità e digeribilità. Permette la normale crescita corporea del bambino.

L’allattamento materno favorisce il legame madre-bambino, soddisfacendo e rafforzando il bisogno reciproco di stare insieme.

E fa bene alla mamma

Allattare subito dopo il parto favorisce il ritorno dell’utero alle sue dimensioni prima della gravidanza e previene le emorragie.

Le madri che allattano al seno hanno un minor rischio di sviluppare il tumore alla mammella e all’utero prima della menopausa e di soffrire di osteoporosi in età avanzata. L’allattamento facilita la perdita dei chili in più presi durante la gravidanza.

L’allattamento al seno riduce il rischio di patologie

Il latte materno contiene anticorpi e altri fattori protettivi che aiutano il bambino a combattere le infezioni. Protegge da allergie e può prevenire il diabete giovanile nei bambini geneticamente predisposti.

L’allattamento al seno è, inoltre, associato a una riduzione del rischio di sovrappeso e obesità in età adulta.

Ed è pratico e gratuito

Sì, allattare al seno è pratico, infatti il latte materno non richiede preparazione e sterilizzazione ed è ben digeribile. E’ sempre pronto, alla giusta temperatura e inoltre non costa niente!

Non staccare il bambino durante la poppata

Non ci sono regole sulla durata della poppata: la maggior parte dei bambini riesce a regolare da sé la quantità di latte da ingerire. Poiché l’ultima parte del latte è quella più nutriente, è importante che il bambino non venga staccato durante la poppata, lo farà spontaneamente quando è sazio.

In esclusiva fino ai sei mesi compiuti

L’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda l’allattamento al seno esclusivo per i primi sei mesi di vita come pratica di salute pubblica per tutta la popolazione mondiale. Fino a sei mesi compiuti il latte materno è l’alimento sufficiente a soddisfare tutte le necessità nutrizionali del bambino; successivamente è necessario integrarlo con i primi cibi solidi.

L’allattamento può proseguire anche oltre l’anno di vita, fino a che la mamma e il bambino lo desiderano.

Il latte umano si dona

In alcune particolari situazioni cliniche, il latte della mamma non è disponibile o non può essere somministrato. In questi casi si può ricorrere alle Banche del Latte Umano Donato (BLUD).

Le BLUD svolgono la raccolta, il controllo, la selezione, il trattamento e la conservazione del latte umano donato, che rappresenta l’alternativa più valida al latte della mamma.

Stili di vita salutari

Durante l’allattamento la mamma può mangiare ciò che desidera, senza particolari limitazioni. Fumo e alcol sono vietati. Sì a un’attività fisica moderata, preferibilmente dopo la poppata.

Per informazioni www.aslsalerno.it “ ”