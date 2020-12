ASL Salerno-Regione Campania: i graditi auguri di Buon Natale 2020 e Felice Anno 2021 che il Cav. N. H. don Attilio De Lisa ha ricevuto dalla Direzione Generale

Infatti ieri 22 dicembre 2020 tutto avvenuto tramite email con firma congiunta dei Direttore Generale: Dott. Mario Iervolino,Direttore Sanitario: Dott. Ferdinando Primiano e Direttore Amministrativo: Dott.ssa Caterina Palumbo.

Ed oggi 23/12/2020 il Sottoscritto del Comune di Sanza ha ringraziato vivamente per gli auguri ricevuti di un Santo Natale 2020 ed un Felice Anno Nuovo 2021 con PEC (Posta Elettronica Certificata) personale indirizzando a tutta la Sede Centrale ed augurandosi che sia per tutti pieno di Gioia, Amore e Serenità oltre di crescita per il Sottoscritto visto i requisiti superiori di Dirigente Coordinatore Management nelle Organizzazioni Sanitarie dal 2008 già a conoscenza a chi indirizzato (inoltre come ben già sanno e comunicato da tempo il Sottoscritto non è tutelato da più di 2 anni a livello locale Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri sia per la violazione della sorveglianza sanitaria del medico competente che dopo corsi formativi obbligatori aziendali da costringerlo per via legale con denuncia dopo preavviso e abuso di potere ricevuto dal Direttore Sanitario) e mettendoli al corrente che dalla data 16 dicembre 2020 il Sottoscritto è anche in possesso di posta elettronica certificata personale tramite l’Ordine delle Professioni Infermieristiche Salerno iscritto (O.P.I.).

Infine sono al corrente della sua posta certificata chi ha indirizzato gli auguri: Vescovo Diocesi di Teggiano-Policastro Aversa Caserta Nocera Inferiore Salerno Vallo della Lucania Acerra, Presidente-Giunta-Consiglio Regione Campania,Prefettura di Salerno Avellino Caserta Benevento Napoli Roma,Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro Vallo della Lucania Salerno Nocera Inferiore,OPI Salerno,Presidente Nazionale Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e Provinciale Federazione di Salerno,CISL FP Funzione Pubblica Salerno,Sindaco-Giunta-Consiglio Comunale dove vive,Presidenza della Repubblica Italiana,Presidenza del Consiglio dei Ministri,Segreteria dell Stato Vaticano,Segreteria Ministro Sanità Italiana,Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri-Luigi Curto di Polla-San Luca di Vallo della Lucania-Roccadaspide-Ospedale Maria SS Addolorata di Eboli-San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra-Santa Maria della Speranza di Battipaglia-Umberto I di Nocera Inferiore-Martiri di Villa Malta di Sarno-Mauro Scarlati di Scafati-Andrea Tortora di Pagani,Distretto Sanitario 71 Sapri/Camerota,ecc.