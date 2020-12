ASL Salerno: lamentele anche all\'ospedale di Sapri dopo esposti i Premi Covid-19 con l\'elenco degli operatori sanitari aventi diritto

Il Cav. N. H. don Attilio De Lisa dal Comune di Sanza della Diocesi di Teggiano-Policastro quale dipendente di ruolo C.P.S.Infermiere con limitazioni, nelle categorie protette e con requisiti per mansioni superiori di Coordinatore Management nelle Organizzazioni Sanitarie, chiede apertamente al suo Sindacato CISL FP Funzione Pubblica di prendere posizione in merito viste le lamentele che avvengono anche al Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri oltre si rivolge agli altri Sindacati CGIL-UIL-UGL-CISAL-FIALS-NURSIND-SNALV.

La pubblicazione all’albo pretorio aziendale è avvenuta il 2 dicembre 2020 con l’elenco degli operatori sanitari infermieri e non aventi diritto alla Premialità Covid-19 una tantum. “Come ha constatato anche il sindacato FIALS che intende porre accento sulla presenza di numerose irregolarità in tale graduatoria”. La protesta del sindacato nasce in seguito a numerose segnalazioni pervenute in questi giorni. “Il Sindacato ha preso visione dell’elenco, ed è emersa la presenza di soggetti, identificati a mezzo matricola non meritevoli di tale Premialità in considerazione dei loro requisiti. L a Fials ha chiesto pertanto una immediata rettifica della delibera tenendo conto dei criteri inclusivi esposti nella Delibera della Regione Campania”.

La Fials è pronta alla battaglia, anche legale. “Preme sottolineare che, nel caso in cui la loro richiesta non fosse accolta, intendono procedere per vie legali”.

Infine dal Cav. N. H. don Attilio De Lisa attuale Cavaliere al merito della Repubblica Italiana la stima alla Politica Italiana, alla Giustizia e alle Forze Armate.