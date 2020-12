Asl Napoli 3-Sud: istituito il servizio di prevenzione del melanoma

Da oggi (mercoledì 16 dicembre 2020) è attivo all’ospedale di Pollena Trocchia il servizio gratuito di prevenzione del melanoma. L’attività sarà svolta da due dermatologi e da un chirurgo plastico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15.

Per le visite sarà possibile la prenotazione telefonica ai seguenti numeri: 334 1132773 -334 1133615.

Il consulto e la diagnosi strumentale sarà espletata entro e non oltre 10 giorni dalla prenotazione telefonica.

L’eventuale, successivo intervento chirurgico potrà essere eseguito sempre all’ospedale di Pollena entro e non oltre 7 giorni dalla diagnosi o sospetta tale. Sono dedicati allo scopo due giorni a settimana di seduta operatoria da parte del dottor Salvatore Iorio.

Per i casi più complessi la struttura di Pollena Trocchia si avvarrà della consulenza, sempre gratuita, di eminenti professionalità dell’Istituto Pascale e dell’Università Federico II di Napoli.

Per il servizio di prevenzione melanoma Asl Napoli 3 Sud è in via di acquisizione un secondo nevoscopio di ultima generazione uguale al primo già operante a Pollena con l’obiettivo di offrire all’ospedale Maresca di Torre del Greco le medesime prestazioni.