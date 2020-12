Arola, lascia questa vita terrena Elvira Celentano, vedova Ferraro

Arola. Serenamente è salito al Cielo l’anima buona e generosa di Elvira Celentano, vedova Ferraro. A darne il doloroso annuncio i figli Consiglia, Laura, Marco e Franco, i generi, le nuore, i fratelli, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti che l’hanno amata in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa. Le esequie saranno celebrate giovedì 3 dicembre alle ore 9.00 nella Chiesa di Sant’Antonino Abate in Arola. Dopo il rito funebre, per volontà della defunta, la salma sarà cremata. La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari per il lutto che li ha colpiti.