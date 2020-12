Arola, l’appello di una cittadina: “Denuncia per i problemi di elettricità che provocano danni agli elettrodomestici”

Messaggio per gli Arolesi e frazioni limitrofe con problemi di elettricità. Salve a tutti per chi si vuole unire, bisogna sporgere denuncia in gruppo con un buon avvocato per i problemi di elettricità ad intermittenza che provocano danni agli elettrodomestici e simili. Fatemi sapere chi si unisce. I danni chi li paga Terna, Enel o il Comune? É un problema di distribuzione ma chi possiamo chiamare? se controllate il contatore c’è un allerta di bassa tensione!