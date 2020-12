Ariano Irpino, partorisce e decide di lasciare il neonato in ospedale. Il piccolo è stato subito adottato

Una giovane donne ha dato alla luce un bimbo nell’ospedale di Ariano Irpino e, dopo aver ricevuto adeguata assistenza psicologica, ha deciso di lasciare il neonato presso il nosocomio rinunciando a crescerlo. Una scelta consapevole e non priva di sofferenza quella della donna che ha comunque garantito al piccolo un futuro sicuro grazie alla possibilità di essere adottato. Il piccolo – come riporta “Il Corrierino” – è stato curato con amore da tutto il personale sanitario del nido ed è poi stato dato in adozione ad una giovane coppia senza figli che gli regalerà tutto l’amore di cui un bambino ha bisogno