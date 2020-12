Architetti del paesaggio a convegno

Una discussione aperta sulla transitorietà dei Paesaggi contemporanei, sarà la tematica oggetto di una mostra e di una serie di lezioni e conferenze, promosse dalla Fondazione Annali di Architettura, che saranno inaugurate venerdì 11 dicembre 2020 in diretta streaming sul portale della Fondazione Annali dell’architettura e delle città.

Paesaggi contemporanei è un termine che rappresenta il connubio di incertezza e potenzialità, tra ciò che deve essere ricondotto entro i limiti ambientali e ciò che può essere trasformato in valore per il territorio che cambia. Il paesaggio, la sua conoscenza, le sue specificità e il suo progetto – in particolare nella città come nella metropoli contemporanea – sono al centro dell’evento di Annali dell’Architettura 2020, che vuole porre l’accento sul paesaggio come valore di cambiamento e come forma di progetto.

Il paesaggio muta con il variare dei fenomeni naturali, ambientali e insediativi alla scala globale e locale: fenomeni che attraversano la città contemporanea con impatti visibili sulle condizioni e sugli spazi di vita delle comunità insediate. Paesaggi che mutano per effetto dei processi di obsolescenza tecnologica, di ritrazione funzionale, di urbanizzazione diffusa, delle mutazioni del clima e delle condizioni ambientali. Paesaggi che mutano in qualcosa d’altro: che vanno preservati nella ricchezza dei loro valori di storia e di biodiversità, che vanno curati nella loro capacità di migliorare la qualità della vita, che vanno progettati come produttori di spazio abitabile e di bellezza delle città.

Spazi abbandonati della periferia pubblica urbana, aree dismesse, zolle inquinate, paesaggi a rischio naturale e ambientale, drosscape o wastescape, materiali di riciclo e aree di bonifica; spazi interstiziali e rigenerativi: materiali plurali e controversi, occasioni per il territorio contemporaneo in cui espansione e consumo di suolo oltrepassano di gran lunga i limiti ecologici.

La transizione di questi spazi consiste nella duttilità ad essere trasformati valorizzando il loro potenziale ecologico e ambientale. Una transizione che riguarda società, insediamenti ed economie, nelle interfacce più vulnerabili tra paesaggio, territorio e città: negli spazi marginali delle conurbazioni metropolitane che divorano ogni riserva di naturalità.

L’incessante transitorietà del cambiamento si manifesta in diverse possibili geografie: con modificazioni degli ambienti di vita e di assetto di intere porzioni di paesaggio.

La transizione è una condizione anche connessa all’incertezza della crisi pandemica che reclama di ripensare spazi e flussi (umani e non umani) per una nuova ecologia relazionale tra corpi e contesti abitati. Ricercatori, urbanisti, architetti, paesaggisti, fotografi sono chiamati a interrogarsi sui paesaggi in transizione, con le loro ricadute sulla città e sul territorio locale e globale.

Il tema della transitorietà fertilizza il progetto del contemporaneo attraverso un necessario rinnovato rapporto tra spazio e società, tra natura e città, nel paesaggio, bene comune per eccellenza.

Il programma dell’iniziativa mira a sviluppare un dibattito intorno ai concetti di temporaneità e di transizione come forma e risorsa dei processi già in atto, alla ricerca di nuovi possibili e non scontati equilibri. Il focus sulle sfide sociali e ambientali testimonia l’attenzione a gestire le risorse identitarie dei territori, superando forme di rigenerazione del territorio calate dall’alto o incapaci di cogliere le specificità locali. La potenzialità dei territori in transizione consente di re-distribuire concretamente il capitale sociale e territoriale, costruendo paesaggi umani sostenibili e duraturi.

FONDAZIONE ANNALI DELL’ARCHITETTURA E DELLE CITTÀ_Programma 2020-21

Transitional landscapes_ Paesaggi in transizione

11/12/2020 Prima giornata . Evento di apertura IN STREAMING sul portale della Fondazione Annali dell’architettura e delle città

Inaugurazione di mostra virtuale su http://kunstmatrix.com:

Fotografie di paesaggi in transizione . Tre fotografi descrivono la transitorietà dei paesaggi contemporanei della Campania (Paolo Di Stefano, Mario Ferrara, Maurizio Conte);

. Tre fotografi descrivono la transitorietà dei paesaggi contemporanei della Campania (Paolo Di Stefano, Mario Ferrara, Maurizio Conte); Progetti di paesaggi in transizione , di sei landscape designer di rilevanza nazionale e internazionale; in mostra progetti, materiali grafici, proiezioni.

, di sei landscape designer di rilevanza nazionale e internazionale; in mostra progetti, materiali grafici, proiezioni. Studi per il Piano Paesaggistico della Campania, con il supporto scientifico del Dipartimento Università degli Studi di Napoli Federico II

*L’esposizione virtuale resterà aperta per un anno. Si prevede, salvo complicazioni dovute al perdurare dello stato di emergenza Covid-19, di allestire la Mostra in presenza in una sede monumentale scelta a Napoli, con inaugurazione nella prima decade di Febbraio 2021.

Il paesaggio come progetto ciclico e rigenerativo per lo spazio pubblico

Keynote lectures:

Michel Desvigne (Michel Desvigne Paysagiste, Paris)

(Michel Desvigne Paysagiste, Paris) Jordi Bellmunt (B2B Arquitectes, Barcellona)

(B2B Arquitectes, Barcellona) Andreas Kipar (LAND, Milano)

Sui temi di: alterazione/tempo/risorse/spazio pubblico.

Introduce e coordina: Isotta Cortesi, Università di Napoli Federico II

Tavola rotonda: Pianificare/progettare il paesaggio che cambia

B. Discepolo, Regione Campania M. Mininni, Università della Basilicata A. Marson, IUAV A. Barbanente, Politecnico di Bari L. Caravaggi, Università di Roma La Sapienza C. Piscopo, Università di Napoli Federico II

Coordina: M. Russo, Direttore Diarc, Università di Napoli Federico II

18/12/2020 Seconda giornata . Evento IN STREAMING sul portale della Fondazione Annali dell’architettura e delle città

Presentazione degli Studi del Piano Paesaggistico Regionale della Campania, a cura del gruppo di coordinamento di Regione Campania e DiARC:

Bruno Discepolo, Regione Campania

Enrico Formato, Anna Attademo, Anna Terracciano, Università di Napoli Federico II

Docenti delle Università della Campania partecipanti agli studi preparatori del PPR

Discussant: N. Martinelli, Politecnico di Bari

Paesaggio periurbano e crisi ecologica nell’urbanizzazione globale

Keynote lectures:

Rahul Mehrotra , Chair of the Department of Urban Planning and Design, Director of the Master of Architecture in Urban Design Degree Program and Co-Director of the Master of Landscape Architecture in Urban Design Degree Program, John T. Dunlop Professor in Housing and Urbanization at the Harvard University Graduate School of Design (Cambridge, Massachusetts);

, Chair of the Department of Urban Planning and Design, Director of the Master of Architecture in Urban Design Degree Program and Co-Director of the Master of Landscape Architecture in Urban Design Degree Program, John T. Dunlop Professor in Housing and Urbanization at the Harvard University Graduate School of Design (Cambridge, Massachusetts); Richard Weller, Professor and Chair of Landscape Architecture, Martin and Margy Meyerson Chair of Urbanism, Co-Executive Director of The McHarg Center for Urbanism and Ecology at the Stuart Weitzman School of Design, University of Pennsylvania (Philadelphia, Pennsylvania).

Introduce e coordina: Roberto Pasini, Harvard University (Cambridge, Massachusetts); Università Alma Mater di Bologna

08/01/2020 Terza giornata . Evento IN STREAMING sul portale della Fondazione Annali dell’architettura e delle città

Tavola rotonda: Paesaggi, città, architetture transitorie

C. Gasparrini, Università di Napoli Federico II S. Protasoni, Politecnico di Milano C. Gambardella, Università della Campania Vanvitelli M. Ricci, Università di Trento A. M. Di Chio, Vulcanica Architettura P. Miano, Università di Napoli Federico II D. Colafranceschi, Università Mediterranea di Reggio Calabria V. Cappiello, Università di Napoli Federico II

Coordina: M. Cerreta, Università di Napoli Federico II

Progetti adattivi di paesaggio per la giustizia spaziale e sociale

Keynote lectures:

Rebecca Popowski (OLIN Studio, Philadelphia, Pennsylvania);

(OLIN Studio, Philadelphia, Pennsylvania); David Gouverneur (Professor in Practice at the Department of Landscape Architecture of the University of Pennsylvania, Pennsylvania);

(Professor in Practice at the Department of Landscape Architecture of the University of Pennsylvania, Pennsylvania); Miriam Garcia Garcia (Landlab, Barcellona).

Introduce e coordina: F. Garzilli, Università di Napoli Federico II

12/02/2020 Quarta giornata . Evento di chiusura IN STREAMING sul portale della Fondazione Annali dell’architettura e delle città

Presentazione e inaugurazione della Mostra (in presenza)

A cura del gruppo curatoriale

Programma 2020-21 TRANSITIONAL LANDSCAPES_ PAESAGGI IN TRANSIZIONE

Curatore: Prof. Michelangelo Russo, Diarc Università degli Studi di Napoli Federico II;

Gruppo curatoriale: Libera Amenta, Anna Attademo (coord.), Marica Castigliano, Fabio Di Iorio, Enrico Formato, Francesca Garzilli, Maria Simioli, Anna Terracciano, Federica Vingelli;

Segreteria tecnica: Roberta Troise, Roberta Cerullo, Fondazione Annali dell’Architettura e delle Città; Eleonora Di Vicino, Diarc Università degli Studi di Napoli Federico II.

