Lo stabiese Antonio Polito ha vinto il premio Biagio Agnes 2020 come giornalista scrittore. L’ha vinto per via skype. Dagli studi di via Nomentana l’editorialista stabiese ha ricevuto il premio da Mara Venier. Al giornalista del Corriere della Sera i complimenti di tutta la redazione di Positanonews.