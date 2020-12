Anteprima di Inter-Napoli: ultime dalle sedi, probabili formazioni e tanto altro

Tutto pronto allo Stadio Giusepe Meazza di Milano per il big match Inter-Napoli

Inter e Napoli si sfidano a San Siro per la dodicesima giornata di Serie A. La formazione di Conte viene da quattro successi di fila in campionato ed è seconda in classifica con 24 punti. La squadra di Gattuso, invece, arriva da tre vittorie consecutive ed è in terza posizione a quota 23. Il Napoli non ha ancora pareggiato dopo 11 turni. I nerazzurri hanno ottenuto tre vittorie e un pareggio, rimediando una sconfitta nel derby contro il Milan, nelle cinque partite giocate in casa.

ULTIME DALLE SEDI

QUI MILANO (INTER)

Antonio Conte dovrebbe recuperare Achraf Hakimi, uscito malconcio dalla sfida contro il Cagliari, come confermato da Antonio Conte in conferenza stampa. Non ce la fa, invece come riporta passioneiner.com, Alexis Sanchez, a causa di affaticamento muscolare. Non ci sarà ancora Arturo Vidal, ancora alle prese con l’infortunio che l’ha tenuto già fuori dalla gara contro lo Shakhtar Donetsk e Cagliari.

QUI NAPOLI:

Rino Gattuso ha le idee chiare in chiave formazione in vista della sfida contro l’Inter di questa sera al Meazza di San Siro. L’edizione odierna del Corriere dello Sport anticipa quelle che saranno le scelte del tecnico. Ospina sarà il portiere, in difesa il quartetto classico con Mario Rui che torna a sinistra, in mediana Demme con Babayoko e Zielinski, in attacco Mertens, Lozano e Insigne. Variabile il modulo, dal 4-2-3-1 al 4-3-3 a seconda dei casi. Dipenderà tutto dai movimenti di Zielinski. L’escluso eccellente di giornata sarebbe Fabian Ruiz. Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter in programma mercoledì a San Siro alle ore 20.45 per la 12esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione in palestra. Come riporta il sito ufficiale del club azzurro, successivamente, sui campi 1 e 2, il gruppo ha svolto partitina mani e piedi. Chiusura con esercitazione di passing drill e seduta tecnica. Osimhen continua il percorso riabilitativo. I convocati azzurri: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Rrahmani, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne

I PRECEDENTI DI INTER-NAPOLI:

Sarà l’edizione numero 149 tra Inter e Napoli in Serie A. E’ la 75esima in casa nerazzurra.

Questo il bilancio 74 precedenti a Milano: 48 successi Inter, 17 pareggi e 9 vittorie del Napoli.

Ultima vittoria del Napoli fuori casa contro l’Inter in Serie A:

30 aprile 2017 – Inter – Napoli 0-1

Ultimo pareggio del Napoli fuori casa contro l’Inter in Serie A:

11 marzo 2018 – Inter – Napoli 0-0

Ultima sconfitta del Napoli fuori casa contro l’Inter in Serie A:

28 luglio 2020 – Inter – Napoli 2-0

DIRETTA TV E STREAMING DI INTER-NAPOLI

La partita tra Inter e Napoli è in programma allo stadio Meazza alle 20.45 e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A, Sky 1 e Sky 252. La diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma Skygo.

INTER-NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Martinez. All. Conte.

A disposizione: Radu, Padelli, Ranocchia, Darmian, Kolarov, D’Ambrosio, Eriksen, Sensi, Wieser, Perisic, Satriano.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All: Gattuso.

A disposizione: Meret, Contini, Malcuit, Maksimovic, Hysaj, Rrahmani, Ghoulam, Elmas, Ruiz, Politano, Lobotka, Petagna.

ARBITRO DEL MATCH:

Sarà l’arbitro Massa di Imperia a dirigere Inter-Napoli.

Assistenti: Meli-Alassio. IV Uomo: Forneau. VAR: Calvarese-Del Giovane

Questi tutti i precedenti in Serie A di Massa con gli azzurri:

8 maggio 2013: Bologna-Napoli 0-3

8 febbraio 2014: Napoli-Milan 3-1

25 marzo 2014: Catania-Napoli 2-4

5 ottobre 2014: Napoli-Torino 2-1

6 gennaio 2015: Cesena-Napoli 1-4

23 febbraio 2015: Napoli-Sassuolo 2-0

30 aprile 2015: Empoli-Napoli 4-2

25 ottobre 2015: Chievo-Napoli 0-1

31 gennaio 2016: Napoli-Empoli 5-1

10 settembre 2016: Palermo-Napoli 0-3

4 febbraio 2017: Bologna-Napoli 1-7

15 aprile 2017: Napoli-Udinese 3-0

5 novembre 2017: Chievo-Napoli 0-0

23 dicembre 2017: Napoli-Sampdoria 3-2

3 marzo 2018 Napoli-Roma 2-4

2 settembre 2018 Sampdoria-Napoli 3-0

28 ottobre 2018 Napoli-Roma 1-1

24 agosto 2019 Fiorentina-Napoli 3-4

STATISTICHE OPTA

Come riporta eurosport.it, l’Inter ha ottenuto il successo nelle due sfide di campionato contro il Napoli la scorsa stagione: Antonio Conte potrebbe diventare il secondo allenatore nella storia a vincere le prime tre gare di Serie A sulla panchina dei nerazzurri contro i partenopei, dopo Alfredo Foni tra il 1952 e il 1953.

L’Inter ha segnato in tutte le ultime quattro gare di Serie A contro il Napoli dopo esser rimasta a secco nelle quattro precedenti: striscia più lunga per i nerazzurri dal 2000 quando andarono in rete per otto sfide di fila nella competizione contro gli azzurri.

Il Napoli non ha trovato il gol nelle ultime tre trasferte in casa dell’Inter in Serie A: l’ultima formazione in grado di mantenere la porta inviolata per almeno quattro gare interne contro i partenopei fu il Catania tra il 1961 e il 2008 (sei partite in quel caso).

L’Inter potrebbe vincere cinque match di fila nel corso di una singola stagione di Serie A per la prima volta da dicembre 2019.

Il Napoli ha segnato 26 gol in questo campionato: solo nel 2017/18 (32) e nel 1957/58 (30) ha fatto meglio nei primi 11 turni di Serie A. Considerando le 10 gare giocate (visto che con la Juve non è scesa in campo), ha fatto meglio solo nel 2017/18 (29) e nel 1957/58 (27).

Dall’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli a dicembre 2019, solo il Manchester City (17.5) tenta in media più conclusioni dei partenopei (17.4) nei cinque maggiori campionati europei.

Solo il Manchester United (15) ha guadagnato più punti dell’Inter (10) da situazione di svantaggio in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei.

Solo Harry Kane (10) ha servito più assist dell’attaccante del Napoli Dries Mertens (sei) nei cinque maggiori campionati europei in corso.

Due dei cinque gol segnati come subentrato da Lautaro Martínez sono stati messi a segno contro il Napoli; l’attaccante dell’Inter ha realizzato inoltre l’ultimo gol dell’incontro in tre delle quattro partite che ha giocato contro i partenopei nella competizione.

Matteo Politano ha segnato cinque dei suoi 30 gol in Serie A con la maglia dell’Inter (tutti nel 2018/19). L’attaccante del Napoli ha realizzato tre reti in campionato a San Siro, più che in ogni altro stadio in trasferta.