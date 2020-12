Antepima di Napoli – Sampdoria: ultime dalle sedi, probabili formazioni ed altro

Tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona per Napoli – Sampdoria

Napoli–Sampdoria, gara valida per l’undicesima giornata di Serie A, si gioca domenica alle 15:00. Prima partita ufficiale di campionato allo Stadio Diego Armando Maradona. Tanta attesa, da parte della tifoseria azzurra, per verificare se il Napoli, dopo aver ottenuto la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League, sulla scia di questo primo obiettivo societario raggiunto, possa continuare, anche in campionato, ad avere una necessaria continuità di risultati.

ULTIME DALLE SEDI:

QUI NAPOLI:

Dopo il match contro il Real Sociedad e il passaggio ai sedicesimi di Europa League, il Napoli si è allenato questa mattina al Training Center. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente, sui campi 1 e 2 il gruppo ha svolto torello ed esercitazione tattica per reparti. Successivamente seduta di passing drill e chiusura con lavoro tattico di squadra. Terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra per Osimhen. Gattuso forse farà cinque cambi degli azzurri dopo la gara contro la Real Sociedad in Europa League che è valsa il passaggio ai sedicesimi di finale. Sky riporta che in porta Alex Meret può scambiare i guantoni con Ospina tornando in campo. Difesa confermata per metà con Di Lorenzo e Koulibaly che stavolta giocheranno accanto a Manolas e Ghoulam. Zielinski intoccabile per Gattuso, accanto a lui capitan Insigne e Politano, che fa rifiatare Lozano. Mertens confermato in avanti, mentre la novità nella coppia di centrocampo sarà rappresentata da Diego Demme che rimpiazza Fabian e gioca accanto a Bakayoko.

QUI GENOVA (SAMPDORIA)

Ranieri conferma il compatto 4-4-1-1 per affrontare il Napoli, ma dovrà con tutta probabilità rinunciare a due elementi importanti. Lorenzo Tonelli e Manolo Gabbiadini si sono infatti allenati a parte anche nell’allenamento del venerdì e rischiano dunque di salttare la partita di Napoli. L’attaccante era appena rientrato nell’ultima gara contro il Milan ed è stato costretto a uscire nel corso del secondo tempo a causa di un fastidio muscolare. al suo posto si candida per una maglia da titolare Gaston Ramirez, in vantaggio su Valerio Verre. Se non dovesse farcela nemmeno il difensore centrale si candida invece Yoshida per un posto dal primo minuto. Confermatissimo Quagliarella in attacco, mentre il quartetto di centrocampo sarà formato da Candreva, Ekdal, Thorsby e Jankto.

PROBABILI FORMAZIONI:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.All. Gattuso

SAMPDORIA (4-4-1-1) Probabile formazione: Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Ramirez; Quagliarella. All.Ranieri

ARBITRO DEL MATCH:

Sarà l’arbitro La Penna di Roma a dirigere Napoli-Sampdoria, 11esima giornata di Serie A.

Assistenti: Passeri-Berti. IV Uomo: Piccinini. VAR: Nasca-Costanzo

Questi i 7 precedenti di La Penna in campionato con gli azzurri:

Napoli-Spal 1-0 del 22 dicembre 2018

Chievo-Napoli 1-3 del 14 aprile 2019

Frosinone-Napoli 0-2 del 28 aprile 2019

Napoli-Sampdoria 2-0 del 14 settembre 2019

Spal-Napoli 1-1 del del 27 ottobrra 2019

Sampdoria-Napoli 2-4 del 3 febbraio 2020

Napoli-Milan 1-3 del 22 novembre 2020

I PRECEDENTI DI NAPOLI-SAMPDORIA:

Sarà il confronto numero 107 tra Napoli e Sampdoria. E’ la 54esima edizione in casa azzurra.Questo il bilancio dei 53 precedenti interni: 25 successi Napoli, 19 pareggi, 9 vittorie Samp.Ultima vittoria del Napoli in casa contro la Sampdoria in Serie A:14 settembre 2019: Napoli – Sampdoria 2-0. Ultimo pareggio del Napoli in casa contro la Sampdoria in Serie A. 30 agosto 2015: Napoli – Sampdoria 2-2.Ultima sconfitta del Napoli in casa contro la Sampdoria in Serie A:19 aprile 1998: Napoli – Sampdoria 0-2

DOVE VEDERE NAPOLI-SAMPDORIA IN TV:

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite, 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite). Sarà possibile seguire Roma-Sassuolo anche in streaming su smartphone, smart tv e tablet sulla piattaforma Sky Go e Now TV.