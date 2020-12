Le zeppole che faceva la nonna avevano un leggero aroma di erbe di campo come finocchietto e menta. Poi in seguito ho scoperto che si trattava di anice. L’anice non aromatizzava sole le zeppole, ma veniva usato anche e sopratutto , qualche goccia , nel caffè espresso caldo. “anns cafettiee !” era la richiesta che faceva il consumatore per rendere il caffè ancor più digestivo.

L’anice è una delle spezie più antiche, ed è diffusa in molte cucine. Era già conosciuta e utilizzata dai Greci, dagli Egizi e dai Romani per dare gusto alle vivande a base di pollo, maiale, verdure e piccoli biscotti digestivi. Dal Medio Oriente antico si diffuse nel bacino del Mediterraneo e da lì in Europa, tanto che nel Medioevo era un ingrediente di numerose ricette in quasi tutti i paesi. L’anice stellato appartiene alla famiglia delle Illiciaceae e deve il suo nome alla forma di stella che caratterizza gli occhielli dei suoi 8 piccoli frutti. Fu importato in Occidente solo alla fine del 1600, passando attraverso la Russia. Noto e molto usato in tutto l’Oriente, è particolarmente amato in Cina e Vietnam.

L’anice ha un gusto tendente al dolce, e l’aroma ricorda quello dei semi di finocchio con un lieve retrogusto di menta.

La spezia è diffusissima e le ricette che la contemplano sono virtualmente infinite. Possiamo però dire a grandi linee che l’anice viene usato per dare gusto a carni di pollo, maiale e coniglio, così come lo usavano già i Greci e i Romani. Viene inoltre usato in accompagnamento di verdure e formaggi, specie nei paesi del Nord Europa.

In tutti i paesi europei è un ingrediente base di dolci e bevande tradizionali: torte, biscotti, panpepati, pandolci, frutta secca. In Toscana si trovano alcuni prodotti tipici: i biscotti salati all’anice nella zona del Monte Amiata, mentre originari di Lamporecchio sono i dolci brigidini. A Forlì, invece, in Romagna, in occasione della festa della Madonna del Fuoco, patrona della città, si prepara tradizionalmente una piadina dolce, aromatizzata coi semi di anice, chiamata appunto piadina della Madonna del Fuoco o anche pane della Madonna del Fuoco[1]. A Catania, in Sicilia, vengono prodotti i tipici Biscotti della Monaca seguendo un’antica ricetta delle suore di clausura del Convento di Santa Chiara.

L’anice è anche usato per gusti nel campo dei gelati, in particolare ghiaccioli. I dolci possono venire preparati con i semi essiccati, ridotti in polvere o grazie all’aroma dei numerosissimi liquori a base d’anice: l’Assenzio diffuso in tutta Europa, l’Anicetta della Sila in Italia, il Pastis e l’Anisette in Francia, il Rakı in Turchia, l’ouzo in Grecia, l’Arak nella Mezzaluna Fertile, la sambuca in Italia, il Tutone in Sicilia, il Mistrà e l’Anisetta nelle Marche, per citare solo alcuni dei più famosi. I liquori d’anice vengono anche usati per insaporire piatti vari, a base di pesce, di lumache, di castagne. I liquori a base di anice hanno la particolarità di diventare opachi quando vengono aggiunti all’acqua (o viceversa) perché gli olii essenziali sono solubili soltanto in alcool.