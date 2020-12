Angri, al via la XV edizione del Coffi Film Festival che ai tempi del Covid diventa digital

COFFI, è un festival indipendente del cinema e delle arti che ha l’obiettivo di valorizzare giovani artisti e talenti emergenti dalle realtà più difficili. Il Festival è nato nel 2004 ad Angri e nelle ultime 3 edizioni si è svolto a Vietri sul Mare. Dalla prima edizione del 2004 ad oggi, il festival è molto cresciuto diventando una realtà solida all’interno del panorama italiano della cinematografia breve. Sono passate attraverso COFFI oltre 5.000 pellicole selezionate, più di 300 corti mostrati, oltre 10.000 persone. Il festival si occupa di valorizzare il lavoro cinematografico alternativo e indipendente, da qui la scelta del cortometraggio come mezzo dinamico, capace di mettere in luce le evoluzioni della società, i suoi disagi e le sue tensioni culturali. Negli anni l’evoluzione non è stata esclusivamente numerica, si è riusciti nel corso di un decennio, a dare una connotazione internazionale al festival creando intorno alle proiezioni dei cortometraggi tutta una serie di iniziative culturali di diverso contenuto come la musica, la pittura, il teatro. In questo modo si è creato intorno al festival un interesse artistico che ha impreziosito la sua declinazione naturale. Coffi è diventato negli anni una vetrina onnicomprensiva in cui, intorno alla rassegna di corti, ruotano eventi, incontri, concerti e workshop tenuti dalle maggiori rappresentanze dell’arte non solo cinematografica. La crescita di Coffi ha portato alla nascita di un festival parallelo fuori dai confini nazionali. Dal 2013 infatti il Cinema Babylon, storico cinema berlinese che ospita un’edizione parallela di CortOglobo. Il successo dell’edizione di Berlino dimostra come la rassegna rappresenti una vetrina importante per il panorama culturale e soprattutto cinematografico italiano. Negli anni Coffi ha avuto tra i propri giurati: Claudio Gubitosi (ideatore e direttore del Giffoni Film Festival); Italo Celoro (grande attore di teatro che ha interpretato numerosissimi film tra cui: L’amore molesto, Pacco, doppiopacco e contropaccotto, Scugnizzi, Mi manda Picone, Café Express, Gomorra), Maurizio Gemma (direttore della Film Commission Regione Campania).

Con l’attuale emergenza sanitaria la XV edizione del «COFFI – CortOglobo Film Festival Italia» diventa interamente digital. Dal 15 al 19 dicembre 2020 sul portale www.coffifestival.it (e sulla Pagina Facebook)verranno proiettati i 20 cortometraggi finalisti selezionati tra i 625 lavori iscritti al festival diretto da Andrea Recussi e organizzato dall’Associazione ’O Globo di Angri, con il sostegno della Regione Campania. Le categorie del concorso: «Sguardi d’Autore», dedicata ai professionisti del settore; «Nuovi Percorsi», sulle produzioni indipendenti; «Animazione», per gli amanti del Fumetto e del Disegno; «Documentari», per raccontare il mondo e l’attualità.

PROGRAMMA DELLA XV COFFI FILM FESTIVAL DAL 15-19 Dicembre 2020

MARTEDI’ 15 Dicembre 2020

19:30 – COFFI INTRO

Presentazione della XV edizione del COFFI – CortOglobo Film Festival, che sarà condotto dalla presentatrice e speaker Alba Fontana, che ci introduce a questa prima versione del Festival in streaming e ci spiega come seguirlo dalla piattaforma coffifestival.it.

19:40 – COFFI OPENING

Saluti della madrina della XV edizione del COFFI Festival, Nadia Bengala, attrice, ex Miss Italia, che ci parla del Festival e dei film in concorso.

19:45 – COFFI TWINS

Presentazione e proiezione dei cortometraggi vincitori del festival gemellato ESFF – Edinburgh Short Film Festival, manifestazione internazionale di grande successo dedicata alla proiezione di cortometraggi provenienti da tutto il mondo. I vincitori saranno introdotti dal direttore artistico dell’ESFF Paul Bruce.

In the Fall (regia di Tom Gentle) – Vincitore per miglior film per l’ESFF 2019 (Festival del cortometraggio di Edimburgo)

Muedra (regia di Cesar Diaz Melendez) – Vincitore per miglior film di animazione per l’ESFF 2019 (Festival del cortometraggio di Edimburgo)

An Island (regia di Rory Byrne) – Vincitore per miglior film come sceneggiatura originale per l’ESFF 2019 (Festival del cortometraggio di Edimburgo)

20:00 – COFFI PREMIERE

Intervista con il regista e presidente della giuria Mimmo Calopresti, sceneggiatore e produttore di fama europea e internazionale.

A seguire la proiezione del suo ultimo film Aspromonte – La terra degli ultimi. Una storia struggente ambientata nel 1951, ad Africo, un paese in provincia di Reggio Calabria dove mancano tutti i servizi essenziali. Il film narra i sacrifici e la vita di una comunità che sopravvive giorno dopo giorno, e vuole costruire una strada per unire il paese agli altri paesi, il tutto lottando contro le istituzioni e prepotenti locali.

Vincitore del Nastro d’Argento e del ICFF di Toronto.

21:30 – COFFI FINALS

Il presidente della giuria Calopresti ci introduce alla proiezione dei corti Finalisti della categoria Animazione (categoria rivolta ai ragazzi e agli amanti dei fumetti e del disegno).

MERCOLEDI’ 16 Dicembre 2020

19:30 – COFFI PHOTO

Webinar di fotografia “Occhio sull’obiettivo”: esperienze, immagini catturate, luci e contrasti, pezzi di vita vissuta dietro un obiettivo dove tutto assume colori, forme ed una dimensione completamente diversa in cui si è totalmente immersi.

A cura del direttore della fotografia Nino Celeste, storico direttore della fotografia del cinema italiano. Ha lavorato in 40 anni di cinema con: Pier Paolo Pasolini, Damiano Damiani, Castellano e Pipolo e Federico Moccia.

20:00 – COFFI PREMIERE

Presentazione e proiezione del cortometraggio Tonino, con la partecipazione dell’attore protagonista Andrea Contaldo e del regista e membro della giuria tecnica Gaetano Del Mauro e del produttore Aldo Padovano. Opera prima dedicata alla memoria di Antonio Esposito Ferraioli, cuoco e sindacalista Cgil ucciso dalla camorra il 30 agosto 1978 a Pagani, vicino Salerno.

21:00 – COFFI FINALS

Presentazione e proiezione dei corti Finalisti della categoria Documentari (categoria rivolta al nuovo modo di raccontare il mondo e aperta a documentari di qualsiasi genere e formato), introdotti da Giuseppe Colella, membro della giuria tecnica e presidente del Coordinamento Festival Cinematografici Campania.

GIOVEDI’ 17 Dicembre 2020

19:30 – COFFI SCRIPT

Presentazione del libro “Zodiac Street Food”, con la presenza dell’autore del romanzo Herman Zed, giovane e talentuoso scrittore, e del fondatore ed editore della casa editrice Neo Edizioni, Francesco Coscioni.

“Romeo Marconato, re incontrastato dello street food a basso costo e dalla dubbia qualità, tra Padova e Venezia, sarà in grado di fronteggiare un intreccio di eventi ben oltre la sua portata?” Una scrittura che toglie il fiato e ci regala un nuovo e irresistibile antieroe, plasmato da quella scaltrezza di provincia che non lascia scampo.

20:00 – COFFI PREMIERE

Caterina Nardi, costumista di grandi produzioni cinematografiche nonché membro della giura tecnica, introduce un dibattito sulla legalità presentando in anteprima il trailer del suo ultimo film Il delitto Mattarella, diretto da Aurelio Grimaldi.

Film dedicato alla figura di Piersanti Mattarella, politico di grande spessore e umanità, ucciso dalla Mafia, il 6 Gennaio 1980, durante il suo mandato alla presidenza alla regione siciliana.

20:30 – COFFI FINALS

Presentazione e proiezione dei corti Finalisti della categoria Nuovi Percorsi (categoria dedicata a produzioni completamente indipendenti, con tematiche di forte impatto sociale) introdotti da Caterina Nardi, membro della giuria tecnica.

VENERDI’ 18 Dicembre 2020

19:30 – COFFI MOVIE

Webinar “La realtà, oggi” a cura del direttore artistico del teatro Palapartenope di Napoli Mario Zinno e dal produttore cinematografico esecutivo Domenico Morra.

Un webinar che affronta e racconta le difficoltà che ha subito e vissuto il settore artistico (in particolare cinema e teatro) re-inventandosi, ricominciando, malgrado il momento di grande difficoltà che stiamo vivendo.

20:00 – COFFI PREMIERE

Proiezione del cortometraggio Per i nemici Nora, introdotto e presentato dall’attrice protagonista Antonella Ponziani e dal regista Mario Spinocchio.

Film che affronta il tema dell’olocausto con protagonista una donna tedesca, nella Roma della seconda guerra mondiale, che riesce a salvare degli ebrei venduti ai tedeschi dalla spia ebrea Celeste Di Porto dalla strage delle fosse ardeatine.

20:30 – COFFI FINALS

Presentazione e proiezione dei corti Finalisti della categoria Sguardi D’Autore, introdotti da Antonella Ponziani, membro della giuria tecnica.

SABATO 19 Dicembre 2020

19:30 – COFFI PREMIERE

Incontro con il regista Alessio Maria Federici, regista, attore e sceneggiatore.

Nel 2013 dirige il remake di una commedia francese con Enrico Brignano e Ambra Angiolini: Stai lontana da me. Dopo Fratelli unici, con Raoul Bova e Luca Argentero, dirige la commedia di grande successo Tutte lo vogliono sempre con Enrico Brignano.

Federici ci introduce alla proiezione del suo documentario Maradonapoli, un ritratto sulla più grande storia d’amore mai esistita tra uno sportivo, diventato un mito, e un’intera città di cui rappresenta anche il riscatto di quegli anni.

21:00 – COFFI JURY

Presentazione giuria tecnica della XV Edizione di COFFI – CortOglobo Film Festival Italia con:

– Mimmo Calopresti, regista e presidente della giuria tecnica della XV Edizione del COFFI Festival 2020;

– Antonella Ponziani, attrice e membro della giuria tecnica della XV Edizione del COFFI Festival 2020;

– Gaetano Del Mauro, D.O.P. e membro della giuria tecnica della XV Edizione del COFFI Festival 2020;

– Caterina Nardi, costumista e membro della giuria tecnica della XV Edizione del COFFI Festival 2020;

– Mario Spinocchio, regista e membro della giuria tecnica della XV Edizione del COFFI Festival 2020;

– Giuseppe Colella, presidente del Coordinamento Festival Cinematografici Campania e membro della giuria tecnica della XV Edizione del COFFI Festival 2020.

21:30 – COFFI AWARDS

Premiazione dei Vincitori della XV Edizione di COFFI – CortOglobo Film Festival Italia, con tutte le dirette tra la giuria e tutti i primi classificati delle sezioni di Animazione, Documentari, Nuovi Percorsi e Sguardi d’Autore.

22.30 – COFFI CLOSING

Saluti e considerazioni finali del direttore artistico Andrea Recussi insieme alla madrina del festival Nadia Bengala.