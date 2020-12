Anacapri si illumina per Natale, un messaggio di speranza per tutti i cittadini

Anacapri accende le luminarie natalizie. La Lista Anacapri, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, comunica: “Cari Concittadini, come avrete avuto modo di notare, quest’anno l’Amministrazione Comunale di Anacapri ha ritenuto di non acquistare nuove luminarie per il periodo natalizio, preferendo invece utilizzare quanto di già acquisito negli anni precedenti. Una scelta, questa, che è stata intrapresa sia per tutelare la stabilità delle casse comunali in un periodo assai complesso, sia per rispetto del difficile momento che tutti noi stiamo condividendo, a tutti i livelli sociali e a tutte le latitudini geografiche.

Ciononostante, abbiamo comunque cercato di rendere la nostra Anacapri quanto più accogliente possibile, regalando quel po’ di aria natalizia che, seppure sotto dimensionata, non può in ogni caso mancare per lanciare un piccolo messaggio di speranza e positività. Ci scusiamo con tutti quegli anacapresi che vivono in zone dove le nostre luminarie non sono arrivate, ma contiamo seriamente di risolvere il problema l’anno prossimo.

Ci teniamo a ringraziare Domenico Cariddi e il suo staff, gli operai comunali, i ragazzi delle borse lavoro, i vari uffici comunali e i ragazzi del Forum dei Giovani di Anacapri per il loro inestimabile sostegno e aiuto”.