Anacapri, luminarie natalizie a costo zero. Anacapri illumina il suo Natale, ma nel rispetto del periodo complesso e a “costo zero”. Il comune alto dell’isola azzurra, infatti, ha inaugurato le luminarie che accompagneranno al 2021, rendendo un’atmosfera natalizia ma scegliendo di non acquistare nuove luminarie. «Abbiamo preferito utilizzare quanto di già acquisito negli anni precedenti hanno spiegato dall’amministrazione comunale di Anacapri – una scelta, questa, che è stata intrapresa sia per tutelare la stabilità delle casse comunali in un periodo assai complesso, sia per rispetto del difficile momento che tutti noi stiamo condividendo, a tutti i livelli sociali e a tutte le latitudini geografiche».

Piazze e strade del comune isolano sono state accese e adornate per il Natale. «Abbiamo comunque cercato di rendere la nostra Anacapri quanto più accogliente possibile hanno detto dalla Lista Anacapri, il gruppo di maggioranza comunale – regalando quel po’ di aria natalizia che, seppure sotto dimensionata, non può in ogni caso mancare per lanciare un piccolo messaggio di speranza e positività»

Fonte Metropolis