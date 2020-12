Amplificatore cellulare 4G: cosa è e a cosa serve

Per ricevere le telefonate sul cellulare e usufruire di una connessione web sempre stabile e veloce, la soluzione migliore è quella di potenziare la propria copertura con un amplificatore segnale 4G di ottima qualità, potente e sicuro.

I ripetitori 4G per la telefonia cellulare sono piccoli dispositivi dotati di antenna, che offrono la possibilità di aumentare notevolmente la velocità di connessione, e di conseguenza potenziare e ampliare la copertura di rete.

Le aziende che forniscono servizi di telefonia mobile utilizzano la rete dati 4G con frequenze LTE che variano da un paese all’altro: ad esempio, per l’Europa lo standard è LTE 800MHz, 1800MHz e 2600MHz, mentre per il Nord America la frequenza LTE è di 700MHz e 1700MHZ.

Per tale ragione, gli amplificatori telefonici 4G vengono realizzati con frequenze diverse, in maniera tale da poter soddisfare ogni esigenza in fatto di telefonia mobile e trasmissione dati, indipendentemente dal paese di riferimento e dal fornitore del servizio.

Grazie ad un amplificatore telefonico è possibile potenziare in maniera rilevante il proprio segnale mobile, ottenendo una maggiore disponibilità di campo e una connessione web più veloce e performante.

Come individuare il ripetitore telefonico adatto alle proprie esigenze

Trovare il dispositivo più adatto in base al servizio di telefonia utilizzato è molto semplice: basta prendere come riferimento il paese in cui ci si trova e il proprio fornitore di servizi di telefonia per individuare subito l’amplificatore telefonico LTE adatto.

L’uso di un amplificatore telefonico dotato di antenna è raccomandato a chiunque desideri risolvere i problemi dovuti ad una rete di telefonia mobile di scarsa qualità, che comporti spesso un segnale insufficiente e una pessima ricezione.

L’amplificatore è molto semplice da utilizzare e permette di risolvere gli inconvenienti dovuti ad un segnale scarso, migliorando la rete 4G anche in aree molto ampie e all’interno di edifici e strutture.

Perché scegliere un ripetitore telefonico 4G dotato di antenna

Gli amplificatori 4G con antenna sono in grado di potenziare una rete mobile in maniera rilevante, anche su vasti territori e all’interno di abitazioni, uffici, supermercati o strutture di altro genere, offrendo un segnale LTE stabile e costante.

Anche nel caso di una zona molto vasta, con un grande numero di telefoni cellulari connessi, il ripetitore 4G è in grado di distribuire il segnale e di raggiungere rapidamente ogni genere di dispositivo che sia in funzione.

Il ripetitore 4G viene fornito completo di tutti gli accessori necessari, antenne e cavi, ed è semplicissimo da installare e montare: in un quarto d’ora circa è già possibile metterlo in funzione e ottenere, dopo pochi minuti dall’accensione, una copertura completa e un rilevante potenziamento della propria rete mobile.

Come funziona un ripetitore telefonico 4G

I ripetitori 4G per la telefonia mobile sono dispositivi sicuri e di qualità elevata, progettati e realizzati sulla base di precisi standard internazionali. Sono costituiti essenzialmente da un ripetitore, un alimentatore, un’antenna per l’esterno e un’antenna per l’interno, con relativi cavi. L’antenna esterna rileva il segnale inviato dal gestore della rete, l’amplificatore lo intensifica e l’antenna interna lo diffonde in un determinato ambiente, ottenendo una connessione di ottima qualità anche negli edifici in cui la copertura è scarsa.