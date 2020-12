Ambiente a Napoli, patto tra Municipio e Ateneo

Napoli – Il sindaco metropolitano Luigi De Magistris (nella foto) ha approvato lo schema di un protocollo d’intesa tra la Città metropolitana di Napoli e l’università Faderico II. Con tale accordo si lavorerà in sinergia sul tema del contrasto ai cambiamenti climatici per la difesa dell’ambiente. La strategia “Ossigeno bene comune” portata avanti dalla Città metropolitana di Napoli è nata con l’obiettivo di contrastare questi cambiamenti attraverso formule di progettazione ambientale capaci di costruire una nuova qualità della vita rigenerando il territorio della provincia di Napoli, così come specificato nel Piano strategico metropolitano con l’incremento del verde attraverso la salvaguardia dell’ambiente. L’augurio per questo Natale 2020 è che Napoli abbandoni quel quintultimo posto per qualità della vita che nell’anno della pandemia del Coronavirus il capoluogo della Campania ancora occupa purtroppo, così come rilevato dall‘Università La Sapienza che pone il capoluogo campano al 103esimo posto su 107 province nella classifica realizzata quest’anno.

di Luigi De Rosa

(foto d’archivio)