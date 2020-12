Amaro pari natalizio del Sorrento

I rossoneri vanno in vantaggio poi sprecano il raddoppio ed alla fine subiscono il pareggio di un Bitonto mai domo che li ha costretti sulla difensiva per lungo tempo

Sorrento – Nell’ultima gara di un 2020 caratterizzato dalla pandemia, quello ricavato dai costieri è un amaro pareggio contro il Bitonto.

I rossoneri vanno in vantaggio con Basile poi sprecano il raddoppio con La Monica ed alla fine subiscono il pareggio dei neroverdi con Palazzo, mai domi che hanno costretti i sorrentini sulla difensiva per lungo tempo.

Perlopiù i locali hanno cercato di aggirare il centrocampo pugliese con lunghi lanci che sono riusciti poche volte, ma che hanno dato qualche frutto buono, quello che è mancato forse è l’essere più chiusi a centrocampo ed essere un po’ più alti, si è lasciato troppo giocare l’avversario. Bene i due centrali difensivi rossoneri Cacace e Mezavilla che hanno tolto le castagne dal fuoco in molte occasioni.

Dal canto suo il retrocesso Bitonto, per illecito con l’Az Picerno, non ha mai abbassato la guardia e con il suo 3-5-2 è stato molto guardingo, alto nel pressing anche sull’avversario, Capece ha fatto da buon filtro e così i suoi compagni hanno ben girato, arrivando ad un meritato pareggio.

Le reti – Sono solo due ed una per tempo e per squadra: apre il Sorrento al 7’ del primo tempo con Basile che viene ben imbeccato da un lungo lancio di Masullo dalla difesa per Basile, il portiere Figliola erra l’uscita sulla trequarti ed il costiero insacca la sfera del vantaggio. L’altra segnatura arriva nel finale della ripresa al 43’ con Palazzo che solo in area come un falco ci mette lo zampino e folgora Scarano, su tiro al volo dal limite dell’area di Montinaro.

La gara – Nel mercoledì che precede il Natale al campo Italia scendono due squadre che danno vita ad una gara vivace soprattutto da parte dei neroverdi bitontini, che subito si mettono in evidenza al 6’ con Palazzo che sul filo del fuorigioco innesca un diagonale che colpisce in pieno il palo. Su capovolgimento di fronte il Sorrento passa in vantaggio con Basile, cerca subito il raddoppio ma la palla di testa di Liccardi è messa in angolo al 13’, i pugliesi prendono in mano l’iniziativa, i costieri non fanno bene filtro a centrocampo e poi non arrivano quasi mai sulle seconde palle e vengono chiusi nella loro metà campo.

Al 24’ clamorosamente il solo La Monica si mangia il raddoppio sparando su Figliola in uscita che respinge, corre il 30’ è Camara mette la sfera di poco alta di testa, con la stessa arma agisce Zaccaria e sulla linea salva Cacace. L’ultimo brivido del primo tempo lo da la staffilata a pelo d’erba di Capece che va di poco larga.

La ripresa recita un copione che vede il Bitonto alzare di più il baricentro ed il Sorrento restare chiuso nella propria metà campo e subire l’iniziativa della squadra di mister Ragno che tesse una buona ragnatela che i costieri non riescono ad interrompere se non in qualche frangente. Lunga discesa di La Monica al 16’ e palla per Liccardi che non ci arriva, ci prova Camara al 19’ ma la sua finalizzazione diagonale è salvata sulla linea da Petta. I neroverdi alzano ancora di più il ritmo ed al 32’ Cacace deve salvare per la seconda volta sulla linea, stavolta la sfera di Lattanzio appostato sotto porta.

Il tam tam degli ospiti li porta al pareggio di Palazzo, poi al 46’ Costantino mette la sfera sopra la traversa ed infine al 47’ quella di Pepe è di poco larga.

Novantunesimo – Le intervista a mister Piccolo ed a mister Ragno su: https://www.facebook.com/messages/t/100000255529309

CAMPIONATO SERIE D 2020/21 – GIORNE H – 9^ GIORNATA

SORRENTO – BITONTO 1-1

Goal: 7’pt Basile (S); 43’st Palazzo (B).

SORRENTO (4-4-2): Scarano; Gargiulo Als, Cacace, Mezavilla, Masullo; Basile, La Monica, Maranzino (25’st Costantino), Camara; Liccardi (40st D’Angelo), Procida (12’st Gargiulo Alf).

A disp: Oliva, Cesarano, Terminiello, Somma, Stefanski, Cassata. Allen: Gennaro Piccolo (Luca Fusco squalificato).

BITONTO (3-5-2): Figliola; Petta, Di Cecco (41’st Pepe), Colella (33’st Montinaro); Zaccaria (33st Milani), Triarico, Capece, Piarulli (41’st Di Modugno), Passaro; Lattanzio, Palazzo.

A disp: Zinfollino, Caruso, Mariani, Gallo, Tedone. Allen: Nicola Ragno.

Arbitro: Matteo Frosi di Treviglio.

Assistenti: Nadir Bertozzi (Cesena) – Antonio Paradiso (Lamezia Terme).

Ammoniti: pt – 27’ Zaccaria (B), 44’ Di Cecco (B; st- 16’ Scarano (S), 18’ Camara (S), 24’ Masullo (S).

Note: Giornata nuvolosa e piovigginosa, 14°; erba artificiale buona; spettatori: gara a porte chiuse come da decreto ministeriale per il Covid-19.

Angoli: 2-3. Recupero: 1’pt e 4’st.

GiSpa