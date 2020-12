Amalfi. Tre positivi e due guariti, il totale arriva a 34

Amalfi, ancora tre cittadini risultati positivi al Coronavirus Covid-19 , ma anche due guariti. Il totale degli attualmente positivi sul territorio comunale della città della costiera amalfitana arriva a 34. Si raccomanda di continuare ad osservare le regole di comportamento per il contenimento del contagio, principalmente l’indosso della mascherina di protezione, il lavaggio frequente della mani ed il distanziamento sociale. L’amministrazione intanto ha predisposto tamponi per la scuola all’USCA di Maiori per domani mattina.