Amalfi. Tentato suicidio la Vigilia di Natale per i figli, l’uomo in Ospedale. Aveva annunciato il gesto su Facebook

Amalfi. Tentato suicidio la Vigilia di Natale per i figli, l’uomo in Ospedale a Salerno aveva annunciato il gesto sul social network Facebook “Game Over” e poi “Guarda bene i nostri figli vi amerò per sempre” e poi “Addio” alle 16 e alle 19 ha tentato il suicidio

Un uomo di 39 anni è il protagonista della spiacevole vicenda che ha coinvolto forze dell’ordine e personale sanitario, in quello che sarebbe potuto tramutarsi in un folle gesto ed una tragedia della notte di Natale in pieno Lungomare . L’uomo, in preda al panico per non aver potuto trascorrere le festività con i propri figli (a causa di un divieto di allontanamento dalla famiglia) ha tentato di togliersi la vita, puntandosi una lama alla gola e procurandosi diverse ferite. Alla richiesta d’aiuto sono immediatamente giunti sul posto i Carabinieri della Stazione di Amalfi, la Protezione Civile dei Millenium e personale medico del 118, tutti complici del gesto eroico che ha sventato il peggio.

A intervenire il maresciallo Giuseppe Flinio ex comandante della stazione di Positano e Giuseppe Oddo della protezione civile sempre presente Millennium di Amalfi che hanno anche cercato di confortarlo.

Un ringraziamento particolare e gli auguri di un sereno Natale va alle forze dell’ordine, protezione civile e personale sanitario che, ancora una volta, hanno dimostrato di esserci.

L’uomo è stato trasferito all’ospedale Ruggi di Salerno dopo essere stato stabilizzato all’ospedale di Castiglione di Ravello, fuori pericolo di vita, ma in stato di ovvia agitazione.

Gli auguriamo buona guarigione e serenità di cuore.