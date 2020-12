Amalfi, tanti auguri a Federica Dattero per la sua laurea magistrale in Economia! Federica Dattero, ragazza di Amalfi, ha conseguito la laurea magistrale in Economia, Management e Statistica all’Università Alma Master Studiorum di Bologna, rigorosamente in videoconferenza da casa, come dovuto a causa alle disposizioni legate alla limitazione del contagio del virus, con una tesi sul caso McDonald’s.

La redazione di Positanonews si unisce alla gioia del momento ed invia i suoi sinceri auguri a Federica, auspicando per lei il meglio per questo nuovo capitolo della sua vita! Auguri Federica!