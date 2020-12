Amalfi, strade vuote per il triste ponte di Natale: il servizio del TG3. Ecco cosa si sente attraversando le strade di Amalfi in questo Natale assolutamente inedito: un senso di vuoto per la mancanza di turisti, di luci natalizie e per il lockdown imposto dalla zona rossa, si sente nel servizio di Enzo Ragone per il TG3.

“E’ triste per le attività economiche, anche perché abbiamo avuto un’estate parzialmente positiva e adesso stiamo pagando un po’ le conseguenze di questo virus”.

C’è chi nonostante tutto, però, non ha rinunciato a ricreare l’atmosfera del Natale, come accade in questa cappella dedicata a Sant’Anna.

Per la tradizione partenopea del presepe, uno spazio è stato dedicato a Mario, un artigiano restauratore di ottantotto anni, ed ai suoi capolavori. “Io ho fatto questo per dimostrare ad Amalfi che ci sono ancora dei vecchi che insegnano qualcosa”.

In tanti pensano già al 2021, quando tutto potrebbe finalmente cambiare e migliorare. “Cerchiamo di andare avanti e di resistere, sperando che l’anno prossimo con questo vaccino possiamo essere più liberi ed uniti. Questo è l’augurio che facciamo a tutti”.