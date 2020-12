Amalfi ogni sera si accende di magia grazie alle luminarie natalizie che rendono la città della costiera ancora più bella e suggestiva. Il Natale di quest’anno sarà indubbiamente diverso da tutti gli altri a causa del periodo difficile che l’intero mondo sta vivendo, ma le luci colorate illuminano gli occhi dei bambini e riscaldano un pochino il cuore degli adulti. Sono un segno di speranza, infondono calore e trasmettono la magia che il Natale porta comunque e sempre con sé. E “Casa Amalfi” ha voluto pubblicare un video per permettere a tutti di ammirare lo spettacolo delle luci natalizie. Un modo per essere vicini ai tanti che quest’anno non potranno raggiungere la costiera durante le festività.