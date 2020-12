Amalfi. Seminario-Workshop sul tema Tra Mediterraneo e Danubio.

Resilienza identitaria, valori interculturali

e rilancio economico delle ‘città dell’acqua’

Il Seminario si terrà in modalità On-Line

Mercoledì 16 dicembre 2020

ore 16.00-18.30

Per partecipare inviare una mail a: info@centrodiculturaestoriaamalfitana.it

entro le ore 13.00 del 16 dicembre e sarà comunicato il link diretto.

PROGRAMMA

Ore 16.00

Introduzione ai lavori

Giovanni CAMELIA, Centro di Cultura e Storia Amalfitana

Austria e Campania Felix. Spazi e prospettive interculturali

Ore 16.15

John MORRISSEY, VSIG – Vienna

Gli interscambi tra le ‘civiltà dell’acqua’: funzioni e valenze culturali

Ore 16.30 – Interventi sul tema

Patrimoni e risorse per la cooperazione interculturale

Antonio CAPANO, Centro di Promozione Culturale per il Cilento

La ricerca identitaria nella tradizione eno-gastronomica sulle coste amalfitana e cilentana: risorse e specificità

Thomas KŰHTREIBER, Universitat Salzburg

Vivere sull’acqua e con l’acqua nella Wachau/Austria. Fattori di identità regionale per la resilienza

Flavio RUSSO, Centro di Cultura e Storia Amalfitana

Le infrastrutture militari romane: vie terrestri e vie d’acqua. Le strade delle legioni e i limes reno-danubiani

Elisabeth GRUBER, Universitat Salzburg

L’acqua: una risorsa culturale. Aspetti sociali, economici e culturali

John MORRISSEY, VSIG – Vienna

Amalfi moderna nel Medioevo

Dibattito sul tema

Proposte programmatiche per l’interscambio italo-austriaco nel triennio 2021-2023

Coordinano

Giovanni CAMELIA e John MORRISSEY

Il seminario-Workshop, con modalità on line a causa della contingenza epidemica Covid 19, offrirà opportunità, sia da parte italiana che austriaca, di aggiornamenti e di nuove iniziative nell’ambito delle attivita culturali di interscambio in corso o da programmare tra le ‘citta dell’acqua’ mediterranee e danubiane d’area austriaca. Consisterà in un seminario-workshop tra esponenti delle istituzioni in contatto internazionale, coordinato da John Morrissey dell’Associazione Culturale V.S.I.G., e darà occasione di valutare le scelte promozionali utili a delineare contenuti tematici, tipologie e modalita divulgative delle future manifestazioni definendo, nel contempo, gli obiettivi privilegiati della cooperazione interculturale nel prossimo triennio 2021-2023.

Il fine è di favorire, in prospettiva, efficaci azioni integrate e sinergiche di ricerca identitaria e valorizzazione interculturale a tutela del grande retaggio storico-identitario, paesaggistico e ambientale delle ‘civilta dell’acqua’ mediterranee e danubiane, nel costruttivo confronto internazionale. Superate le attuali problematiche sanitarie ed economiche, esso varrà a propiziare consone forme di cooperazione per lo sviluppo comunitario nei nuovi scenari che caratterizzano l’Europa agli albori del secolo XXI.