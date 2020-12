Amalfi: scontro per la gestione dei dipendenti di Amalfi Mobilità

Amalfi. Scontro tra il comune di Amalfi e la Fiadel sulla gestione dei dipendenti di Amalfi Mobilità. Angelo Rispoli, segretario del sindacato, ha richiesto un incontro con i vertici della società in house del Comune capofila della Divina. Richiesta, a suo dire, rimasta inevasa. «Ad oggi dice il sindacalista – non è giunta alcuna convocazione per un tavolo di confronto sindacale in merito alle prospettive occupazionali, le problematiche aziendali come la dotazione organica e le procedure anti-Covid 19, oltre alla mancata concessione dell’assegno alimentare richiesto per i lavoratori della società che sono in condizioni di indigenza ». Per questi motivi, le maestranze da martedì sono in stato d’agitazione per rimarcare la scarsa sensibilità del Comune di Amalfi sulle problematiche della società partecipata. Lo leggiamo su La Città di Salerno.

Di tutt’altro avviso il sindaco Daniele Milano che sottolinea il comportamento poco consono del sindacato. «Sono piuttosto sorpreso – dice il primo cittadino – . Ho ricevuto una pec con la richiesta dell’incontro il 16 di dicembre e ieri è arrivata la nota del sindacato. La Fiedel non ha dato il tempo di organizzare l’incontro. È la dimostrazione della mancanza di volontà di tenere il summit». Una richiesta pretestuosa sarebbe per Milano, considerato che sono intercorse poche ore tra la richiesta via mail e il successivo comunicato con l’avviso dello stato di agitazione.