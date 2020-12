Amalfi piange la scomparsa di Anna Gambardella

Amalfi. Dopo aver dedicato la sua vita alla cura degli affetti più cari, in punta di piedi, così come è vissuta, è andata via Anna Gambardella, vedova Gambardella.

La salma proveniente da Cava de’ Tirreni giungerà nella tarda serata di oggi Lunedì 28 dicembre nella Chiesetta di Sant’Anna. Ne danno il triste annuncio i figli Michele e Luigi, i fratelli, le nuore, i cari nipoti, i cognati e i parenti tutti. Il rito esequiale avrà luogo Martedì 29 dicembre alle ore 9.30 in Cattedrale.

Condoglianze da tutta la redazione di Positanonews.