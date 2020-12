Amalfi. Gli auguri per questo Santo Natale arrivano da “Casa Amalfi” che ha condiviso sulla sua pagina Facebook un bellissimo video che racchiude le immagini e le tradizioni natalizie nella città della costiera, partendo dagli zampognari, passando per le prelibatezze culinarie ed arrivando al Presepe. Un modo per essere vicini a tutti i cittadini di Amalfi ed a tutti quelli che sono lontani o che amano la città e la costiera. E che sia davvero un Natale di rinascita.